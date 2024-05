Hitler-Käfer darf seinen Namen behalten

US-Aussenminister Blinken tritt in Kiewer Bar mit Gitarre auf

Antony Blinken ist Amerikas Top-Diplomat und einer von Joe Bidens wichtigsten Mitarbeitern. Nun zeigte Blinken in der Ukraine sein verborgenes Talent.

US-Aussenminister Antony Blinken hat in der ukrainischen Hauptstadt nicht nur über Waffenlieferungen für die von Russland angegriffene Ukraine gesprochen, sondern auch musikalisches Talent bewiesen und sich kurzerhand in einen Rockstar verwandelt. Der 62-Jährige betrat am Dienstagabend (Ortszeit) in einer Kiewer Bar die Bühne und griff zur Gitarre, wie auf einem Video zu sehen war.