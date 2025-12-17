Nebel-1°
International
Name Twitter: Elon Musk ficht Rechtsstreit mit Start-up aus

Er wollte den Namen «Twitter» ausradieren – nun streitet sich Elon Musk darum

Ein Start-up will sich den abgelegten Namen Twitter und das bekannte Logo mit dem blauen Vogel sichern. Elon Musks Online-Plattform X hat dagegen Klage eingereicht.
17.12.2025, 05:4717.12.2025, 05:47

X habe den Namen aufgegeben und die Markenrechte sollten deswegen gelöscht werden, argumentierte die Firma Operation Bluebird in einem Antrag beim amerikanischen Patent und Markenamt. X kontert in einer Klage, das Start-up versuche «dreist, die weltbekannte Marke Twitter zu stehlen».

In this combination of 2023 photos, a worker removes parts of a sign on the Twitter headquarters building in San Francisco, on July 24, right; and workers install lighting on an &quot;X&quot; sign ato ...
2023 wurden alle Schilder und sonstigen Erkennungsmerkmale von Twitter mit «X» ersetzt.Bild: keystone

Tech-Milliardär Musk hatte Twitter vor gut drei Jahren für rund 44 Milliarden Dollar gekauft. Später benannte er die Plattform in X um und liess konsequent alle Spuren des Namens Twitter ausradieren. Aus Sicht von Operation Bluebird zeugt dies davon, dass X keine Absicht habe, den alten Namen und das Logo zu nutzen – und will beides für sich haben. Man plane eine Website, die Twitter.new heissen solle, hiess es.

X betonte im Gegenzug, die Umgestaltung von Website und App bedeute nicht die Aufgabe der Markenrechte am Namen Twitter und dem Logo. Musks Firma verwies auch darauf, dass Nutzerinnen und Nutzer bei Beiträgen weiterhin von Tweets statt Posts sprächen – und auch nach wie vor den Namen Twitter benutzten. Unter Twitter.new kann man sich unterdessen bereits Nutzernamen sichern. Laut Angaben auf der Website wurden bisher mehr als 145'000 Profilnamen beantragt. (sda/dpa)

