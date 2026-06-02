Iran an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Der Iran spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe G, wo die iranische Nationalmannschaft auf Ägypten, Belgien und Neuseeland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der iranischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Iran an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Alireza Beiranvand; 33 Jahre; Tractor
- Payam Niazmand; 31 Jahre; Persepolis
- Hossein Hosseini; 33 Jahre; Sepahan
Abwehr
- Saleh Hardani; 27 Jahre; Esteghlal
- Ehsan Hajsafi (C); 36 Jahre; Sepahan
- Shojae Khalilzadeh; 37 Jahre; Tractor
- Milad Mohammadi; 32 Jahre; Persepolis
- Hossein Kanaanizadegan; 32 Jahre; Persepolis
- Aria Yousefi; 24 Jahre; Sepahan
- Ali Nemati; 30 Jahre; Foolad
- Ramin Rezaeian; 36 Jahre; Foolad
- Danial Eiri; 22 Jahre; Malavan
Mittelfeld
- Saeid Ezatolahi; 29 Jahre; Shabab Al-Ahli
- Alireza Jahanbakhsh; 32 Jahre; Dender
- Mohammad Mohebi; 27 Jahre; Rostov
- Saman Ghoddos; 32 Jahre; Kalba
- Rouzbeh Cheshmi; 32 Jahre; Esteghlal
- Mehdi Torabi; 31 Jahre; Tractor
- Mohammad Ghorbani; 24 Jahre; Al-Wahda
- Amirmohammad Razzaghinia; 20 Jahre; Esteghlal
Sturm
- Mehdi Taremi; 33 Jahre; Olympiacos
- Mehdi Ghayedi; 27 Jahre; Al-Nasr
- Ali Alipour; 30 Jahre; Persepolis
- Amirhossein Hosseinzadeh; 25 Jahre; Tractor
- Shahriyar Moghanlou; 31 Jahre; Kalba
- Dennis Eckert; 29 Jahre; Standard Liège
Spielplan
Dann spielt die iranische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Der Iran muss an der WM 2026 gegen Ägypten, Belgien und Neuseeland ran. Hier die Tabelle:
(leo)