Iran an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Irans's players pose for a team photo before an Asian group A qualifying soccer match against North Korea for the 2026 World Cup, June 10, 2025, at Azadi Stadium in Tehran, Iran.
Die iranische Nationalmannschaft bei einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2002.06.2026, 16:20

Der Iran spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe G, wo die iranische Nationalmannschaft auf Ägypten, Belgien und Neuseeland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der iranischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Iran an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Alireza Beiranvand; 33 Jahre; Tractor
  • Payam Niazmand; 31 Jahre; Persepolis
  • Hossein Hosseini; 33 Jahre; Sepahan

Abwehr

  • Saleh Hardani; 27 Jahre; Esteghlal
  • Ehsan Hajsafi (C); 36 Jahre; Sepahan
  • Shojae Khalilzadeh; 37 Jahre; Tractor
  • Milad Mohammadi; 32 Jahre; Persepolis
  • Hossein Kanaanizadegan; 32 Jahre; Persepolis
  • Aria Yousefi; 24 Jahre; Sepahan
  • Ali Nemati; 30 Jahre; Foolad
  • Ramin Rezaeian; 36 Jahre; Foolad
  • Danial Eiri; 22 Jahre; Malavan

Mittelfeld

  • Saeid Ezatolahi; 29 Jahre; Shabab Al-Ahli
  • Alireza Jahanbakhsh; 32 Jahre; Dender
  • Mohammad Mohebi; 27 Jahre; Rostov
  • Saman Ghoddos; 32 Jahre; Kalba
  • Rouzbeh Cheshmi; 32 Jahre; Esteghlal
  • Mehdi Torabi; 31 Jahre; Tractor
  • Mohammad Ghorbani; 24 Jahre; Al-Wahda
  • Amirmohammad Razzaghinia; 20 Jahre; Esteghlal

Sturm

  • Mehdi Taremi; 33 Jahre; Olympiacos
  • Mehdi Ghayedi; 27 Jahre; Al-Nasr
  • Ali Alipour; 30 Jahre; Persepolis
  • Amirhossein Hosseinzadeh; 25 Jahre; Tractor
  • Shahriyar Moghanlou; 31 Jahre; Kalba
  • Dennis Eckert; 29 Jahre; Standard Liège

Spielplan

Dann spielt die iranische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Der Iran muss an der WM 2026 gegen Ägypten, Belgien und Neuseeland ran. Hier die Tabelle:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
