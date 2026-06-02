Japan an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

The Japanese team poses for a photo before their World Cup 2026 group C qualifying soccer match against Australia in Perth, Thursday, June 5, 2025.
Das japanische Nationalteam vor einem Qualifikationsspiel für die WM 2026.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1902.06.2026, 16:19

Japan spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe F, wo die japanische Nationalmannschaft auf die Niederlande, Schweden und Tunesien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der japanischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Japan an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Zion Suzuki; 23 Jahre; Parma
  • Keisuke Ōsako; 26 Jahre; Sanfrecce Hiroshima
  • Tomoki Hayakawa; 27 Jahre; Kashima Antlers

Abwehr

  • Yukinari Sugawara; 25 Jahre; Werder Bremen
  • Shōgo Taniguchi; 34 Jahre; Sint-Truiden
  • Kō Itakura; 29 Jahre; Ajax
  • Yūto Nagatomo; 39 Jahre; FC Tokyo
  • Tsuyoshi Watanabe; 29 Jahre; Feyenoord
  • Ayumu Seko; 26 Jahre; Le Havre
  • Hiroki Itō; 27 Jahre; Bayern Munich
  • Takehiro Tomiyasu; 27 Jahre; Ajax
  • Junnosuke Suzuki; 22 Jahre; Copenhagen

Mittelfeld

  • Wataru Endo (C); 33 Jahre; Liverpool
  • Ao Tanaka; 27 Jahre; Leeds United
  • Takefusa Kubo; 25 Jahre; Real Sociedad
  • Ritsu Dōan; 27 Jahre; Eintracht Frankfurt
  • Daizen Maeda; 28 Jahre; Celtic
  • Keito Nakamura; 25 Jahre; Reims
  • Junya Itō; 33 Jahre; Genk
  • Daichi Kamada; 29 Jahre; Crystal Palace
  • Yuito Suzuki; 24 Jahre; SC Freiburg
  • Kaishū Sano; 25 Jahre; Mainz 05

Sturm

  • Keisuke Gotō; 21 Jahre; Sint-Truiden
  • Ayase Ueda; 27 Jahre; Feyenoord
  • Kōki Ogawa; 28 Jahre; NEC
  • Kento Shiogai; 21 Jahre; VfL Wolfsburg

Spielplan

Dann spielt die japanische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Japan muss an der WM 2026 gegen die Niederlande, Schweden und Tunesien ran. Hier die Tabelle:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
