Japan an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Japan spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe F, wo die japanische Nationalmannschaft auf die Niederlande, Schweden und Tunesien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der japanischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Japan an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Zion Suzuki; 23 Jahre; Parma
- Keisuke Ōsako; 26 Jahre; Sanfrecce Hiroshima
- Tomoki Hayakawa; 27 Jahre; Kashima Antlers
Abwehr
- Yukinari Sugawara; 25 Jahre; Werder Bremen
- Shōgo Taniguchi; 34 Jahre; Sint-Truiden
- Kō Itakura; 29 Jahre; Ajax
- Yūto Nagatomo; 39 Jahre; FC Tokyo
- Tsuyoshi Watanabe; 29 Jahre; Feyenoord
- Ayumu Seko; 26 Jahre; Le Havre
- Hiroki Itō; 27 Jahre; Bayern Munich
- Takehiro Tomiyasu; 27 Jahre; Ajax
- Junnosuke Suzuki; 22 Jahre; Copenhagen
Mittelfeld
- Wataru Endo (C); 33 Jahre; Liverpool
- Ao Tanaka; 27 Jahre; Leeds United
- Takefusa Kubo; 25 Jahre; Real Sociedad
- Ritsu Dōan; 27 Jahre; Eintracht Frankfurt
- Daizen Maeda; 28 Jahre; Celtic
- Keito Nakamura; 25 Jahre; Reims
- Junya Itō; 33 Jahre; Genk
- Daichi Kamada; 29 Jahre; Crystal Palace
- Yuito Suzuki; 24 Jahre; SC Freiburg
- Kaishū Sano; 25 Jahre; Mainz 05
Sturm
- Keisuke Gotō; 21 Jahre; Sint-Truiden
- Ayase Ueda; 27 Jahre; Feyenoord
- Kōki Ogawa; 28 Jahre; NEC
- Kento Shiogai; 21 Jahre; VfL Wolfsburg
Spielplan
Dann spielt die japanische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Japan muss an der WM 2026 gegen die Niederlande, Schweden und Tunesien ran. Hier die Tabelle:
