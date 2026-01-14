In eigener Sache: watson lanciert neuen Blog mit Autorin Olivia ElSayed

Die Autorin und Spoken-Word-Künstlerin Olivia El Sayed schreibt neu für watson. Die erste Folge ihres neuen Blogs «Nachtschicht» erscheint am 15. Januar.

Formular ausfüllen, DH-Termin nicht vergessen, Kind abholen, Pass erneuern, Körper einigermassen in Stand halten: Olivia El Sayed denkt an viel, vor allem in der Nacht. Wenn sie eigentlich schlafen sollte, liegt sie im Bett – und denkt. Ihre Gedanken schreibt sie neu in ihrem Blog «Nachtschicht» bei watson nieder. Wie ein Tagebuch, einfach nachts und nicht geheim, sondern zum Mitlesen.

«Freue mich auf den Austausch mit der watson-Community»

Olivia El Sayed ist Autorin, Spoken-Word-Künstlerin, Party-Veranstalterin (Frauenpartyreihe Mum’n’Bass) und fleissige Instagrammerin. Sie beschäftigt sich oft mit Familienthemen, Promis und dem Chaos im Kopf. Mit ihrem Bühnenprogramm «0814 — Leben Am Durchschnitt» ist sie aktuell zum zweiten Mal schweizweit auf Tour.

Olivia El Sayed schreibt den neuen Blog «Nachtschicht» auf watson. Bild: watson

Zu ihrem neuen Blog bei watson sagt sie: «Endlich gibt es einen schönen Platz, um all die Gedanken zu sortieren, die mich nachts umtreiben. Ich freue mich besonders auch auf den regen Austausch mit der watson-Community.»

«Olivia El Sayed trifft immer einen Nerv»

Nadine Sommerhalder, Chefredaktorin von watson Deutschschweiz, sagt: «Olivia El Sayed trifft immer einen Nerv, sie spricht Themen an, die uns alle beschäftigen und schafft es trotzdem, diese mit einer Leichtigkeit niederzuschreiben, die unterhält und doch nachhallt.»

Die erste Folge von «Nachtschicht» erscheint am 15. Januar. Danach folgt alle zwei Wochen eine neue Ausgabe.