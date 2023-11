Weltrekordpreis für fast 100-jährigen Whisky: 2,1 Millionen Pfund

Die Rekord-Whiskys stammen aus einem legendären Vorrat: 1986 wurden insgesamt 40 Flaschen von einem Fass abgefüllt. Davon tragen 14 das «Fine and Rare»-Etikett sowie 12 weitere ein Etikett, das der italienische Maler Valerio Adami 1993 gestaltete. Die nun angebotene Flasche sei zudem die erste, die von der Macallan-Brennerei aufbereitet wurde, erklärte Sotheby's.

Exakt 2'187'500 Pfund (umgerechnet knapp 2,5 Millionen Franken) kostete der Whisky der Macallan-Brennerei aus der Region Speyside – der Schätzpreis lag bei lediglich 750'000 bis 1,2 Millionen Pfund. Mit der Auktionssumme wurde der Rekord vom Herbst 2019 deutlich übertroffen. Damals war eine 0.75-Liter-Flasche «The Macallan 1926 Fine and Rare» für knapp 1,5 Millionen Pfund versteigert worden.

Eine gut bewachte Flasche The Macallan 1926 Adami.

Eine gut bewachte Flasche The Macallan 1926 Adami. Bild: keystone

Ein fast 100 Jahre alter schottischer Whisky hat bei einer Auktion in London einen Weltrekordpreis erzielt: Mehr als 2,1 Millionen Pfund erlöste die Flasche des «The Macallan 1926 Adami» am Samstag, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Gefühlte Temperatur: 58,5 Grad – extreme Hitze und Trockenheit in Brasilien

Ukraine sprengt Russlands «Flammende Sonne» in die Luft

Wie Madonna in Köln ihre Fans zur Weissglut trieb

Ultranationalist Girkin will gegen Putin antreten ++ Journalisten-Mörder mit Orden geehrt

Diese Massentierhaltungs-Doku ist unerträglich – und dennoch so wichtig

Killer-Droge Fentanyl – so hoch ist die Zahl der Drogentoten in den USA

Schätze, wie viel du beim Shoppen im Ausland wirklich sparen kannst

Schweizer Einkauftouristen sollen bei ihrer Rückkehr aus dem Ausland künftig stärker besteuert werden. Doch wie viel kann beim Shoppen «ennet» der Grenze eigentlich gespart werden? Das erfährst du in unserem Schätz-Quiz.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter will den Schweizer Einkaufstouristen ans Portemonnaie: Statt 300 Franken sollen künftig nur noch Waren im Wert von 150 ohne Mehrwertsteuer in die Schweiz eingeführt werden dürfen. Gemäss dem «Tages-Anzeiger» startet der Bundesrat demnächst eine entsprechende Vernehmlassung, holt also die Meinung der Parteien und wichtigen Verbände ein.