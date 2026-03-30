Kaum zu glauben: Bei Ryan Goslings neuem Weltraum-Film kam kein CGI zum Einsatz. Bild: Amazon MGM Studios

Weshalb du bei «Project Hail Mary» für den Abspann sitzen bleiben solltest

Für das neue Sci-Fi-Epos mit Ryan Gosling wurden keine Greenscreens verwendet. Auch für den Abspann haben sich die Filmemacher etwas Spezielles überlegt.

Corina Mühle Folge mir

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Ryan Gosling als Nerd, der sich mit einem einsamen Stein-Alien anfreundet und gemeinsam mit ihm die Welt rettet: «Project Hail Mary» zieht derzeit Millionen Menschen ins Kino.

Allein für die Bildsprache lohnt sich ein Kinobesuch: Für den Sci-Fi-Epos wurde kein einziger Greenscreen verwendet. Die Bilder sind beeindruckend und lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nach zwei Stunden noch staunen.

Es lohnt sich zudem, für den Abspann sitzen zu bleiben. Dafür arbeitete das Filmstudio mit dem Astrofotografen Rod Prazeres zusammen. Während die Credits laufen, sind im Hintergrund seine Fotografien zu sehen. Prazeres nutzt Teleskope und Langzeitbelichtungen, um Aufnahmen des Weltalls zu machen – der Prozess für ein einzelnes Bild dauert mehrere Tage.

Der Fotograf erstellt seine Bilder mithilfe einer motorisierten Halterung, die den Himmel während der Erdrotation nachführt und sich synchron dazu bewegt. So bleibt das Motiv stabil im Bildausschnitt und verwackelt nicht. Anschliessend nimmt er über mehrere Nächte hinweg Hunderte von Langzeitbelichtungen auf – mit Belichtungszeiten von jeweils fünf bis zehn Minuten. Diese Aufnahmen werden am Ende übereinandergelegt.

«In der Regel nutze ich bei meinen Aufnahmen spezielle Schmalbandfilter – etwa Wasserstoff-Alpha oder Sauerstoff-III. Diese filtern gezielt bestimmte Wellenlängen aus dem Licht heraus, das von den Gasen in Nebeln ausgesendet wird. Dadurch lassen sich selbst sehr feine Strukturen sichtbar machen, die ohne diese Technik kaum oder gar nicht erkennbar wären», sagt er gegenüber PetaPixel.

Dem Filmstudio stellte er auch sternlose Varianten seiner Bilder zur Verfügung. Dadurch bleibt die Schrift der Credits im Vordergrund gut leserlich.

Auf seiner Webseite schreibt Prazeres, es sei «etwas sehr Kraftvolles, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer echte Fotos des Weltalls sehen»:

«In einer Welt, in der CGI und KI allgegenwärtig sind, bedeutet es mir sehr viel, zu wissen, dass sich das Studio dafür begeisterte, echte astronomische Daten und reale Strukturen des Nachthimmels zu verwenden, anstatt alles zu generieren. Das fühlte sich nicht nur für mich, sondern auch für die Astrofotografie-Community wie ein Erfolg an.»

Die meisten seiner Aufnahmen entstehen übrigens in seinem Garten in Brisbane.

Hier kommt eine Auswahl der Aufnahmen aus dem Film:

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