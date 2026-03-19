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Australien: Opossum versteckt sich an Flughafen zwischen Plüschtieren

Dieses Opossum versteckt sich zwischen Plüsch-Kängurus 😍😍😍

19.03.2026, 15:2119.03.2026, 15:21

Am Flughafen Hobart im australischen Bundesstaat Tasmanien hat eine Reisende eine süsse Entdeckung gemacht: Sie fand in einem Laden in der Abflughalle ein kleines Opossum im Regal der Plüschtiere.

Video: watson/nina bürge

Das Opossum versteckte sich dort zwischen Plüsch-Kängurus. Wie es dorthin gekommen ist, ist nicht bekannt. Laut einem Mediensprecher des Flughafens Hobart konnte das Tier sicher wieder zurück in die Natur gebracht werden. Dies schreibt «The Guardian».

Das Opossum gehört zur Familie der Beutelsäuger. Sie sind nachtaktive Einzelgänger und können hervorragend klettern und schwimmen. (nib)

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