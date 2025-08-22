wechselnd bewölkt15°
Leben
Australien

Vergessener Plüschhund Jack wird Internetstar in Australien

jack hunde plüschtier australien
Die Hotelangestellten suchen per Social Media nach Jacks Besitzer.Bild: instagram

Vergessener Plüschhund Jack wird Internetstar in Australien

22.08.2025, 07:0922.08.2025, 07:35
Mehr «Leben»

Ein vergessener Plüschhund rührt die Herzen in Australien – und weit darüber hinaus. Ein Hotel in Perth im Westen des Landes versucht seit Wochen, die Familie von Jack zu finden, einem kleinen, knuddeligen Stoff-Labrador, der irgendwann im Juni in der Hotelwäsche auftauchte. Seither begleitet das Team den Vierbeiner in sozialen Netzwerken – und machte ihn kurzerhand zum neuesten «Teammitglied».

«Er hat eingecheckt, aber nie ausgecheckt», schrieb das Hotel Holiday Inn Perth City Centre unter das erste Foto, das Mitte Juli auf Instagram veröffentlicht wurde – und bat mögliche Besitzerinnen oder Besitzer, sich zu melden. In weiteren Clips und Bildern macht Jack sich zunehmend nützlich: Er «arbeitet» an der Rezeption, helfe beim Housekeeping, bediene die Espresso-Maschine und schaue sehnsüchtig aus dem Fenster – immer mit dem Hinweis: Wer ihn kennt, möge sich melden. Unzählige User kommentieren seither die Abenteuer von Jack.

Die Suche des süssen Kuscheltiers löste rasch auch ein internationales Echo aus. Auch australische TV-Sender griffen die Geschichte auf und stellten Jack als eine Art Tausendsassa vor, der jetzt im Hotel aushilft und auf seine «Eltern» wartet.

Fans strömen ins Hotel

Die Posts erreichten ein Millionenpublikum auf Instagram, Facebook und YouTube. «Wir hätten nie gedacht, dass die Geschichte so gross wird», sagte eine Mitarbeiterin des Hotels der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind alle komplett vernarrt in Jack.» Mittlerweile kämen schon täglich kleine und grosse Fans eigens ins Hotel, um Jack zu besuchen.

Seinen Namen bekam er übrigens von der Belegschaft. Weil sich niemand meldete, zog Jack mittlerweile auch mit Namensschild los, um Perth zu erkunden – vom Bell Tower bis zum Kings Park. «Kein Baum blieb unbeschnuppert», heisst es augenzwinkernd in den Posts.

Sonnenbaden auf Insel

Auch einen Ausflug per Fähre auf die nahegelegene Insel Rottnest Island unternahm die Fellnase bereits. Dort durfte sich Jack am Strand sonnen und sich mit den einheimischen Quokkas – einer Beuteltierart, für die die Insel berühmt ist – fotografieren lassen.

Parallel kontaktierte das Hotel Gäste, die an dem Wochenende in Perth waren, als Popstar Katy Perry in Australien auftrat – bislang ohne Treffer. «Aber es sind zwei Monate vergangen, und wir haben ihn jetzt offiziell in unsere Holiday-Inn-Perth-Familie adoptiert», sagte die Mitarbeiterin.

Derweil kommentieren unzählige Menschen aus aller Welt die Abenteuer von Jack. «Wer auch immer diese Posts verfasst und Jack mit auf Tour nimmt, ist ein Genie darin, die Herzen zu erobern», schrieb eine Frau. «Ich glaube, wir alle fühlen uns manchmal etwas verloren – wäre es nicht schön, wenn sich andere Leute so sehr bemühen würden, uns wieder nach Hause zu bringen?» (sda/dpa)

