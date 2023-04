Bachelorette

Sie liebt Adrenalin und Energiesteine: Yara Buol ist die neue Bachelorette

Mehr «Leben»

Am 17. April geht es los: Dann kämpft in Thailand eine Horde Single-Männer um das Herz der EINEN. Und diese EINE, die ist in dieser Staffel Yara Buol, wie der TV-Sender 3+ heute bekannt gab.

Die 25-Jährige kommt aus dem Bündnerland, genau genommen aus dem schönen Cazis. Doch der Ort hat laut dem Pressetext ein Problem: Die Auswahl potenzieller Partner sei dort «überschaubar».

Voilà: Yara 1 / 7 Yara Buol ist die neue Bachelorette quelle: filip stropek/3 plus / filip stropek

Da helfen auch die 32'000 Follower nicht weiter, die die Halbangolanerin auf ihrem TikTok-Kanal angezogen hat. Sie ist seit vier Jahren Single.

Was es über die neue Bachelorette zu wissen gibt

Mit der Bündnerin können sich die Männer auf eine vielseitige Persönlichkeit freuen, heisst es in der Pressemitteilung. Da sind wir aber gespannt, was heisst das denn konkret? «Yara beschreibt sich selbst als temperamentvollen, gleichzeitig aber auch introvertierten Menschen.» Sie mag Adrenalin, zieht «gemütliche Abende mit tiefgründigen Gesprächen oder Puzzlesessions» wilden Partys aber vor.

Und was hält die neue Bachelorette von aufgespritzten Lippen? Entgegen dem Schweizer Trash-TV-Trend der letzten Jahre stehen für Buol Selbstakzeptanz und Authentizität im Vordergrund: «Dem Trend der künstlichen Selbstoptimierung durch Beauty-Eingriffe folgt sie bewusst nicht.»

Eines verbindet die neue Bachelorette aber mit ihren Vorgängerinnen: Sie ist ein Familienmensch. Sie kann nicht ohne leben und braucht unbedingt auch selbst eine. Sie ist also wirklich vielseitig.

Diese Männer wollen alle Yara Buol: Bachelorette Tattoos, Öl und Discomuskeln: Diese Männer wollen die Bachelorette erobern

Das macht Yara Buol beruflich

Eigentlich ist die neue Bachelorette gelernte Detailhandelsfachfrau, seither hat sie sich jedoch zum energetischen Coach ausbilden lassen. Was das ist? Hier eine Job-Beschreibung aus einem der Coaching-Portale: «Sie arbeiten mit dem energetischen Lichtkörper des Kunden und können schwere, belastende Energien lösen und mit heller, leichter Energie ersetzen.»

Doch auch auf Social Media ist die Schweizerin tüchtig unterwegs. Auf Instagram und TikTok vertreibt sie ihre Energie-Steine, teilt Einblicke in ihr Alltagsleben und liest Rassisten die Leviten:

(mlu/leo)