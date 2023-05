Immer eine Freude: Sonnenschein Yara, hier allerdings bei einem Problemfrühstück. Bild: ch media

Bachelorette

Anna! Yara! Es wimmelt von sympathischen TV-Ladys, wo sind die Krallen-Spritz-Lippen?

In Folge sechs stellen sich viele brisante Fragen, mit denen sich eine ganze «Arena» bestreiten liesse, etwa wieso Alt-Bachelor Kenny seine Haare immer noch im hippen Hipster-Knoten trägt.

Phu, heute, liebe Leute, gehts mir wie Amir mit dem Baby-Bäbi. Also schlecht. Denn fast so wenig wie Amir dem Baby-Bäbi vermag ich der sechsten Folge von «Yara und die Rosenkrieger» abzugewinnen. Was für ein absoluter Lauch von einer Folge! Doch dazu später. Zuerst zu einem ganz bezaubernden TV-Ereignis: Anna Ermakova! Habt ihr das mitgekriegt?

Die – so der populäre Mythos – 1999 in der Besen-Kammer eines Hotels gezeugte Tochter von Boris Becker hat die deutsche Staffel von «Let's Dance» gewonnen. Und ich befürchte, dass ich mein Liebesleben, das sich NIEMALS sowas anschauen würde, vor den Kopf gestossen habe, als ich sagte: «Also ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie sich diese Becker-Tochter so macht, und du, ganz ehrlich, die ist eine creature full of grace, herzig, herzlich und auch noch so wohlerzogen.»

Anna Ermakova und Tanzpartner Valentin Lusin bei ihrem Sieg in der 16. Staffel «Let's Dance» am 19. Mai. Bild: www.imago-images.de

Mein Liebesleben glaubte mir NICHTS. Weil erstens nichts an dieser Beschreibung zur handelsüblichen Celebrity passt. Und weil ich zweitens unsere Herzensbündnerin Yara schon mit den gleichen Worten bedacht hatte. Verrückt, plötzlich gibt es echt sympathische junge Frauen in den Event-Kammern der TV-Unterhaltung! Was ist los?!?!

Wo sind all die silikonoptimierten, pumplippigen Fingersäbel-Trägerinnen hin verschwunden? Hat die KI, die sie ausgespien hat, sie wieder eingesogen? Oder sind die Kardashians plötzlich out? Und vermisst ihr unsere Spektakel-Sirenen auch schon ein bisschen?

«Bachelor»-Kandidatinnen-Modell 2018. Bild: 3plus

Doch zurück zu Yara, Amir, dem Baby-Bäbi und der Frage, wie oft sich Kenny Leemann eigentlich noch «frisch» verlieben will, bevor mal was hält. Kenny kennt ihr, Kenny gewann 2019 die «Bachelorette» und war 2022 der «Bachelor» und hat letzte Woche an den «Swiss Music Awards» seine neue Freundin Jenna vorgeführt, und ja, es stimmt, die sehr sweete Hündin von watson-Redaktorin Madeleine Sigrist heisst auch Jenna. Madeleine und Jenna sind schon sehr lange zusammen, möge das ein Omen für Kenny und seine Jenna sein.

Kenny, glücklich unter Säcken. Bild: ch media

Kenny besucht nun unsere Yara. Samt Man Bun, dem vor zehn Jahren mal hippen Haarknoten für Hipster, der nur bei Kenny noch in Mode ist. Er will mit Yaras übriggebliebenen Kavalieren thaiboxen und «Deep Talk» machen. Also tiefgründige Gespräche führen und dabei herausfinden, ob ihre Gefühle für Yara kein Deep Fake sind.

Dank Kennys ausgeklügelter Deep-Talk-Taktik lernen wir, dass Yannis beziehungstechnisch echt nicht zu brauchen ist. Erstens will er eine Hausfrau «wie sich's ghört». Zweitens entflammt ihn Yara einfach zu wenig.

Liebesmetaphorik à la Yannis: «Du muesch der vorschtelle, ich ha Benzin im Bluet und da bruchts na e Flamme a minere Site. E Ferrari tankt mer au nid mit Wasser.»

Natürlich fliegt Yannis nachhause. Zu Benzin, Ferrari und entflammten Hausfrauen.

Yannis über seinen Rausschmiss: «Ich bin scho chli enttüscht, aber jetzt chan ich mi ganz uf mini Autobranche fokussiere.»

Yannis hat so seine Ideen. Bild: ch media

Tipptopp, wenn einer einen Fokus hat. Auch Gregory hat bekanntlich seinen Fokus. Gott, Jesus und so. Yara möchte bei einem letzten Morgenmahl gerne wissen, ob auch sie in seinem Fokus steht. Auf ihre Aufforderung, dass er ihr endlich was Relevantes über sich und seine Gefühle für sie erzählen solle, sagt er – ganz überdramatischer Schauspieler: «Dänn küss mich!» «Definitiv nöd, nai», antwortet sie.

Gregory hat eine ganz dumme Idee. Bild: ch media

Lieber küsst sie Eric. Schon wieder, hat sie den nicht erst in Folge vier geküsst? Ja! Eric überholt alle. Beim sensiblen Daddy-Training mit dem Baby-Bäbi bricht er dem Bäbi nicht etwa mehrfach das Genick wie der total ignorante Amir, sondern spielt sehr süss mit dem Plastikteil, massiert ihm die Händchen, redet mit ihm und hat weder technische noch emotionale Probleme, weil er der Bruder von «sechs Geschwistrigen» ist, wie das im Österreichischen offenbar heisst.

Eric weiss genau wie man mit Babys und Frauen umgehen muss. Bild: ch media

Während er sich für das Date mit Yara schön macht, redet sie mit ein paar anderen Jungs über Sex. Suajb wird dabei «horny».

Yannis: «Ich red gärn über Gschlächtsverkehr.»

Yara: «Also i bin parat zum überall Sex haa.»

Yannis: «S' chunnt au immer druf a: Durchhaltewille! So einehalb Schtund bis zwei.»

Yara: «De schtoht au die ganzi Ziit?»

Hahaha, Wunschdenken! Yara steht übrigens auf zwei mal vierzig Minuten mit zwanzig Minuten Pause dazwischen. Und Suajb ist überzeugt, dass Qualität beim Sex von Quantität kommt. Und Amir vertritt die «Wellentechnik», bei der der Mann «Aquaman» sei und es schliesslich zur «Spritztour» komme.

Dafür, dass sich Arbnor beim Thaiboxen (wahrscheinlich) den Zeh gebrochen hat, erhält er schon mal eine Rose. Bild: ch media

Und als also alle komplett erotisch aufgeladen sind und es nicht einmal mehr eine Flamme bräuchte, um Yannis' Benzin zu entzünden, treffen sich Eric und Yara. Und es wird sofort geschmalzt und geschmatzt, was das Zeug hält. Er gesteht, dass er bei ihrem Anblick immer «Wow, min Sonnenschein!» denkt, in ihren Innereien schlüpfen die überstrapazierten «Schmetterling». Beim Planschen im Pool ist es «megamagisch, megamegaschön» (er) und so erotisch, dass sie au «e chli müessa ufpassa» (sie). Hach! The young and the horny.

Dieses Bild ist so dunkel, damit man nicht so genau sieht, was Eric und Yara da miteinander treiben. Bild: ch media

Man muss schon sagen: Der Zuneigungsbaum von Yara, der Frau, die gerne überall zwei mal vierzig Minuten Sex hätte, hat ganz schön viele Äste getrieben in den letzten Wochen.

Da ist immer noch Amir. Da ist auch immer noch James – «I kann di nonig goo laa» –, obwohl er letzte Woche einen primitiven Primaten-Anfall im Tanzstudio hatte. Da ist Arbnor, dessen Stimme in ihrer Gegenwart immer weicher wird und dessen gebrochener Zeh beim Thaiboxen fast ihr Herz brach. Und da ist Megamegamann Eric.

Yannis und Gregory sind also raus. Und Filip. Und nächste Woche gehen alle Restposten zusammen auf eine einsame Insel – und machen was??? Deep Talk? Feuer? Sex? Babys? UND IST DIESE SPANNUNG EIGENTLICH NOCH AUSZUHALTEN???? Leider ja. Liebe Community am heiligen Lagerfeuer der Spottdrosseln: Ich fürchte, alles hängt gerade etwas durch. Wie Kennys Haar, wenn es nicht zusammengebunden ist.