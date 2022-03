Die Rolling Stones spielen im Juni im Wankdorf in Bern

Im Juni kommen die Rolling Stones nach Bern ins Wankdorf-Stadion für ihr einziges Konzert in der Schweiz. Mit dem Konzert unter freiem Himmel feiert die Kult-Gruppe ihr 60-jähriges Jubiläum: Seit 1962 begeistern sie die Massen mit Hits wie «Sympathy for the Devil» und «Satisfaction». In der Schweiz war die Gruppe zuletzt 2017. Ab kommendem Freitag gibts es Tickets für den Auftritt am Freitag, 17. Juni 2022 zu kaufen.

Auf ihrer Tour «Sixty» machen Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood Halt in zehn europäischen Städten für 14 Konzerte – darunter Amsterdam, Wien, Madrid und eben auch Bern. Begleitet werden sie von Steve Jordan am Schlagzeug, Matt Clifford sowie Chuck Leavell am Keyboard, Darryl Jones am Bass, Tim Ries & Karl Denson als Bläser und den Sängern Bernard Fowler sowie Sasha Allen. (abn)