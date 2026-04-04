Diese 7 Filme und Serien kannst du dir über Ostern reinziehen

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Leben»

Auch wenn draussen die Sonne scheint, darf man zuhause hocken und nichts machen. Besonders nachdem man bei einem ausgiebigen Osterbrunch mit der kompletten Familie war. Mit folgenden sieben neuen Streaming- und Kinotipps wird dir garantiert nicht langweilig.

«Project Hail Mary»

Ryland Grace ist Primarlehrer. Bis er sich eines Tages mitten in einer geheimen Weltraummission wiederfindet und er der Einzige ist, der die Erde retten kann. Als er im Raumschiff aufwacht, hat er keine Erinnerung daran, wie er dahingekommen ist. Und zu allem dazu steht neben ihm auch noch ein ausserirdisches Raumschiff.

Regisseure

Phil Lord, Chris Miller

Cast

Ryan Gosling, Sandra Hüller

Kinostart

Läuft seit dem 19. März im Kino.

Trailer

«The Drama»

Emma und Charlie sind glücklich verlobt. Doch eine Woche vor der Hochzeit gestehen sie sich gegenseitig die schlimmsten Dinge, die sie getan haben. Nach Emmas Geständnis weiss Charlie aber nicht, ob er ihr verzeihen kann.

Regisseur

Kristoffer Borgli

Cast

Zendaya, Robert Pattinson

Kinostart

2. April

Trailer

«Scrubs»

J. D. kehrt nach über 15 Jahren in das Sacred Heart zurück und arbeitet wieder Seite an Seite mit Turk, Elliot und Carla. Das Revival der beliebten Sitcom aus den 2000ern kehrt mit dem gleichen Charme zurück.

Cast

Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison, Judy Reyes, John C. McGinley, Robert Maschio

Streaming

Seit dem 25. März kommt wöchentlich eine Folge heraus. Verfügbar auf Disney Plus.

Trailer

«Star Wars: Maul – Shadow Lord»

Diese animierte «Star Wars»-Serie spielt nach dem Klonkrieg. Maul plant, sein Verbrechersyndikat auf einem vom Imperium noch unberührten Planeten neu aufzubauen.

Regisseure

Dave Filoni, Matt Michnovetz

Cast

Sam Witwer, Stephen Stanton, Richard Ayoade

Streaming

6. April auf Disney Plus, wöchentlich erscheinen zwei Episoden.

Trailer

«Peaky Blinders – The Immortal Man»

Die «Peaky Blinders»-Serie wird mit diesem Film abgeschlossen. Während des Zweiten Weltkriegs kehrt Tommy Shelby aus dem selbst auferlegten Exil zurück nach Birmingham. Um sein Vermächtnis zu retten, muss er sich den Dämonen seiner Vergangenheit stellen.

Regisseur

Tom Harper

Cast

Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan

Streaming

Seit dem 20. März auf Netflix

Trailer

«Deep Fake Porno – Mein Gesicht auf fremdem Körper»

In dieser Dokumentation erzählt eine Studentin aus den USA davon, dass sie entdeckte, dass jemand Deepfake-Pornos von ihr erstellt und diese online verbreitet hat. Die einstündige Doku geht der Frage nach, welche realen Konsequenzen solche Fakes haben.

Streaming

Seit dem 29. März auf SRF Play. Die Doku ist bis zum 27. Juni verfügbar.

«The Comeback»

Nach elf Jahren kehrt nicht nur «The Comeback» für eine finale Staffel zurück, auch Valerie, die einst berühmte Hauptdarstellerin, gibt ihr Comeback. Denn seit damals sind die Rollen ausgeblieben und sie muss sich erneut an die Spitze kämpfen. In der neuen Staffel bucht die Schauspielerin eine Rolle für eine Sitcom, die von KI geschrieben wurde.

Regisseur

Michael Patrick King

Cast

Lisa Kudrow, Lance Barber, Laura Silverman

Streaming

Die ersten beiden Folgen der dritten Staffel sind auf Sky Show und HBO Max verfügbar.

Trailer

Mehr zum Thema: