Das ist keine Goldexplosion – das ist bloss Laub

Laubregen eines uralten Ginkgobaumes verblüfft die Twitter-Gemeinschaft. Aufnahmen eines riesigen Ginkgobaums, der seine goldgelb gefärbten Blätter verliert, gehen auf der Plattform gerade viral.

So sieht das Goldwunder aus:

Du willst im Gold baden? Schwierig. Der Baum befindet sich nicht gerade in der Nähe – in China.

Und zwar im buddhistischen Guanyin-Tempel in Xi'An, China. Was den Baum abgesehen von seinem Goldsegen so aussergewöhnlich macht, ist sein Alter. Er soll angeblich von Kaiser Taizong Li Shimin im Jahr 628 n. Chr. gepflanzt worden sein.

«Es ist es der einzige Überlebende einer uralten Baumgruppe, die vor 270 Millionen Jahren entstand.» Tham Khai Meng

Der US-Unternehmer Tham Khai Meng schreibt, dass es sich beim Ginkgobaum um einen der ältesten lebenden Baumarten der Welt handle: «Bekannt als ‹lebendes Fossil›, ist es der einzige Überlebende einer uralten Baumgruppe, die vor 270 Millionen Jahren entstand, bevor Dinosaurier die Erde durchstreiften», schreibt Khai weiter.

Die Twitter-User sind verblüfft. «Sowas habe ich noch nie gesehen. Die Farben sind unglaublich», kommentiert ein User. Ein anderer witzelt:

Der Ginkgo ist in China heimisch, er wird allerdings weltweit als Zierbaum angepflanzt. Zum Jahrhunderdwechsel wurde der er zum Baum des Jahrhunderts gekürt. Natürliche Populationen findet man nur in vereinzelten chinesischen Städten.

