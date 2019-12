«Wie sage ich ihm nett, dass er beim Sex etwas anders machen soll?»

Liebe Emma



Ich bin seit 2,5 Jahren Single, davor bin ich 6 Jahre lang in einer Beziehung gewesen. Eins vorneweg: Single sein ist super! Und Sex ist auch super, nur manchmal eben nicht. Und wenn nicht, dann bring ichs nicht übers Herz, das demjenigen auch zu sagen.



Es ist sehr frustrierend, weil man davor z.b. sextet und da kann ich genau sagen was und wie ich es haben will – nur in Person nicht. Liegt ja dann auch ein wenig an ihm, wenn er es dann anders macht, als er geschrieben hat, aber ja.



Wie sage ich ihm nett, dass das, was er macht, nicht gut ist? Ich kann mir dann in dem Moment nichts vorstellen, was auch nur ansatzweise nett (man will ihn ja auch nicht beleidigen) und dann auch noch sexy klingt (Sex will man ja dann immer noch).



Es geht mehr drum, wie ich so ein Gespräch anfange mit jemandem, den ich nicht wirklich gut kenne?



Schonmal danke fürs Lesen und freue mich von dir zu hören!



Beste Grüsse,

Nicole