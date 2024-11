Bild: Shutterstock

«Wie erkläre ich ihr, dass ich eine offene Beziehung möchte?»

Frage von Bojo:

Ciaociao!

Mein Problem ist ein Luxusproblem, aber ich schätze die Kommentarspalte hier sehr und wäre interessiert daran zu hören, was ihr so zu dem Thema denkt. Also, es ist so: Ich bin seit zwei Jahren in einer festen Beziehung und langsam finde ich es etwas ... langweilig, sexuell gesehen. In letzter Zeit habe ich immer häufiger den Wunsch, eine offene Beziehung zu führen. Ich bin gern mit ihr zusammen, aber ich fühle, dass ich noch mehr möchte. Ich möchte mich wieder mit anderen treffen, neue Leute kennenlernen ohne schlechtes Gewissen, andere Menschen küssen, Sex, etc. – das hatte ich in meinen früheren Beziehungen noch nie, dieses Verlangen, meine ich.

Ich möchte ehrlich mit ihr sein und ihr diesen Wunsch mitteilen, habe aber Angst, dass sie das völlig falsch versteht und denkt, ich liebe sie nicht mehr.

Unsere Beziehung ist sonst sehr stabil, und wir vertrauen uns gegenseitig, aber eben, auf körperlicher Ebene reizt sie mich einfach nicht mehr so.

Hat jemand von euch Erfahrungen mit offenen Beziehungen und wie man so ein Gespräch führt? Denkt ihr, ich kann das ansprechen oder würde sie dann lieber wollen, dass ich direkt Schluss mache? Ich kann das irgendwie null abschätzen, aber irgendwie ist das für mich kein Grund, die Beziehung zu beenden, nur weil man noch andere Leute treffen will ... Wie seht ihr das?

