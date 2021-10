Liebe Emma



Seit einiger Zeit date ich eine alte Bekannte, bei der ich es vor mehr als 10 Jahren schon mal versucht habe. Damals war ich noch dumm und jung. Heute nur noch dumm.



Wir trafen uns zufällig vor zwei Monaten in einer Bar wieder, haben die Nummern ausgetauscht und seither sehen wir uns jede Woche ein Mal. Wir hatten auch schon mehrmals Sex.



Zufrieden war ich bisher mit meiner Performance nicht, da sie, ganz ehrlich, die heisseste Frau ist, welche ich jemals im Bett hatte.



Nun denn, kommen wir zum eigentlichen Problem:



Sie hat sich vor mehreren Monaten von ihrem Freund getrennt. Wohnt jedoch noch 2-3 Wochen mit ihm zusammen. Dies ist nicht das Hauptproblem.



Wir hatten bei unserem dritten Date ein Gespräch, das unsere Situation aufklären sollte. Sie will sich nicht direkt in die nächste Beziehung stürzen. Ich auch nicht. Somit ist klar: Wir daten und geniessen einfach die Zeit miteinander.



Aber wie du eventuell jetzt schon weisst, habe ich mich verknallt. Und das übel. Richtig übel. Um's mit den Worten meines besten Kumpels zu sagen: «Rischtsch Häftsch!»



Bei den letzten paar Treffen hab ich aber immer mehr das Gefühl, dass sie sich auch an mich gewöhnt. Sie spricht offener, kuschelt gerne, sagt, was sie denkt, usw. Beim letzten Mal hat sie mich nicht gerade sanft am Hals mit zwei Bissen markiert ...



Nun die Frage: Was soll ich tun? Ich will das zwischen uns nicht kaputt machen! Sie zieht bald aus und wohnt dann alleine.



Wie lange soll ich warten, bevor ich meine Gefühle anspreche? Und: Mache ich mir vielleicht zu viele Gedanken?



Gruss,

Serge