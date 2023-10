bild: shutterstock / watson

Emma Amour

Pasta, Pesto, Partnertausch!

Hello, ich bin keine Vierer-Jungfrau mehr. Ich habe mit Reto geschlafen. Und mit Patricia-Pascale. Und Patricia-Pascale mit Sandro.

Können wir den Teil, wo wir Pasta mit Pesto gegessen haben, skippen? So wie bei Pornos. Zumindest ich spule da immer bis zur Action vor. Was interessiert mich die Vorgeschichte, wenn ich einfach nur kommen will?

Für die Romantiker:innen (Grüsse an Dali) unter euch: Der Pesto-Pasta-Plausch bei Patricia-Pascale und Reto war sehr cool. Das Pesto etwas versalzen. Die Einrichtung für Sandros und meinen Geschmack etwas zu Shabby Chic. Könnte man gut bei «Mis Dihei» aus Tele Zueri sehen.

Aber zurück zum Wesentlichen.

Nach dem Essen sitzen wir gemütlich zu viert im grossen Wohnzimmer. Patricia-Pascale und Reto haben ein Cheminée, grosse Ledersofas, ein Kuhfell auf dem Boden. Wir sind ganz klar hier, um Sex zu haben.

Das, nachdem sich Sandro und Patricia-Pascale vor ein paar Wochen in einem Club kennengelernt haben, wo sie knutschten und fummelten. Kurz darauf traf er Patricia-Pascale und ihren Freund Reto in einem Burger-Laden, wo die beiden ihn fragten, ob er und ich offen für Partnertausch sind.

Zugegeben, im Club würde mir Reto nicht auffallen. Patricia-Pascale eher. Die hat eine sehr sexuelle Ausstrahlung. Wie sie hier so um Reto rumtänzelt, finde ich sexy. Und ich finde sexy, wie heiss Reto dabei wird.

Bevor wir losgegangen sind, haben Sandro und ich abgemacht, dass wir jederzeit ein Veto einlegen dürfen, nein, sollen. Und zwar ab Sekunde 1, wenn sich etwas nicht gut anfühlt.

Retos beobachtende Blicke turnen mich SEHR an

Irgendwann gehen Reto und Sandro rauchen. Patricia-Pascale streichelt mir über den Rücken. Fühlt sich schön an. Fühlt sich aufregend an. Ich ziehe sie an mich und küsse sie. So als würden wir das immer machen. Wir knutschen und es ist wunderbar. So weich. So unbehaart. So zart und doch so fordernd.

Dass die Männer zurückkommen, merken wir zuerst nicht. Bis sich Sandro hinter mich stellt und beginnt, meinen Hals zu küssen. Reto sitzt auf dem Sofa und schaut zu. Dieses Beobachtetwerden weckt meine innere was weiss ich. Ich weiss nur, dass mich seine Blicke extrem anturnen.

Es dauert nicht lange, bis ich auf die Knie gehe. Ich öffne Sandros Hose. Während ich unten zugegen bin, knutschen Patricia-Pascale und Sandro oben. Reto sitzt immer noch da und schaut vor allem mich an.

Nun zieht's mich zu ihm. Ein Kontrollblick zu Sandro signalisiert mir, dass das okay ist. Genau wie es für mich okay ist, dass nun Patricia-Pascale auf den Knien ist. Nein, es ist mehr als okay, es ist super.

Ich setzte mich auf Retos Schoss, wo ich mich langsam obenrum ausziehe. Dann stehe ich auf und ziehe mich langsam ganz aus, während ich ihm tief in die Augen schaue.

Er flippt fast aus. Ich auch.

Für Sandro und Patricia-Pascale haben wir gerade gar nicht so viel Kapazität. Die beiden sind jetzt beim Esszimmertisch angekommen. Sie liegt mit gespreizten Beinen da, während Sandro sie leckt.

(Not) Sorry für diesen Pornhub-Plot

Reto und ich knutschen nun heftig. Dann kümmert er sich um meine Brüste, bevor er mich aufs Sofa legt, wo er mich zuerst sanft und dann immer fordernder fingert. Macht Reto super.

Eigentlich will ich ihn gerade darum bitten, mich zu vögeln, als Patricia-Pascale dazu kommt. Und sich vor allem einfach nur um mich kümmert. Nun sitzt Sandro da und schaut zu. Er strahlt. Ich strahle noch mehr.

Okay, okay, ich merke, das liest sich wie ein Pornhub-Plot. Ich höre auf. Aber es war genau so. Ohne Scheiss. Und es ging genau so weiter, bis wir alle kamen. Patricia-Pascale kam dann noch ein zweites Mal, worauf ich mir sehr viel einbilde, zumal ich ja im Fingern alles andere als geübt bin.

Irgendwann liegen Sandro und ich in seinem Bett. Und sind komplett geflasht. So viel Reize. So viel Sex. So viel Wohlwollen. So keine Eifersucht. Im Gegenteil. Jetzt gerade könnten sich Sandro und ich nicht näher sein.

Ob wir Patricia-Pascale und Reto mal wieder treffen, wissen wir gerade nicht. Das ist auch komplett egal. Was jetzt gerade zählt, ist das Wir.

Und ein bisschen Patricia-Pascale. Nach diesen tollen Stunden hat sie es mehr als verdient, beim richtigen Namen genannt zu werden. Patricia-Pascale heisst Rebekka. Wie Sandro jemals auf Patricia-Pascale kam, wissen die Götter, die sie uns schickten.

Gute Götter. High five, Götter.

bild: watson