«Seine Eltern versuchen uns zu trennen, weil ich schwanger bin!»

Frage von Paula_:

Liebe alle

Ich bin schwanger und eigentlich überglücklich! Und mein Partner freut sich mittlerweile auch, obwohl es ein Unfall war und wir am Anfang natürlich etwas überrumpelt waren. Mittlerweile sind wir aber ein noch stärkeres Team und freuen uns sehr auf unsere kleine Maus!

Aber die Eltern meines Partners sind gegen unsere Beziehung und tun alles, um uns auseinanderzubringen. Sie haben nie ein gutes Wort für mich übrig und machen ständig abfällige Bemerkungen. Und das schon von Anfang an.

Seit sie von der Schwangerschaft erfahren haben, hat sich die Situation noch verschärft. Sie drohen ihm sogar, dass sie den Kontakt abbrechen, wenn er bei mir bleibt. Sie versuchen uns nun wirklich aktiv zu trennen, weil ich schwanger bin. Seine Mutter schickt ihm fast täglich lange Nachrichten, in denen sie ihm ins Gewissen redet, dass ich nicht gut für ihn und sein Ansehen bin und das Kind sowieso in Schande aufwachsen wird, weil wir nicht verheiratet sind. Ich sicher keine gute Mutter wäre und vermutlich drogensüchtig (das hat sie wirklich geschrieben ...).

Der Grund, warum sie so gegen mich sind, ist vor allem, weil ich nicht so bünzlig aussehe, wie sie es gerne hätten und als Frau auch alleine erfolgreich bin und nicht einfach zu Hause rumsitzen und mich von meinem Freund aushalten lasse – so wie seine Mutter es halt getan hat und immer noch tut. Ich habe Tätowierungen, Piercings und ziehe mich nicht so an, wie es sich wohl für eine Frau Mitte 30 gehört in ihren Augen ...

Mein Partner steht zwar zu mir, aber der Druck seiner Eltern belastet unsere Beziehung sehr. Ich weiss nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, vor allem, wenn das Kind dann da ist. Das kann doch nicht sein, dass sie dann den Kontakt abbrechen zu uns, weil sie so verbohrt sind? Es ging schon immer nur darum, was «die Nachbarn wohl denken???!», wenn sie uns zusammen durchs Dorf laufen sehen ... Absurd und ich weiss nicht, ob man diesen Menschen noch einen Funken Verstand eintrichtern kann.

Hat jemand Ähnliches erlebt und kann mir Tipps geben?

