Neben Klassikern gibt es auch spezielle Glacésorten, die verkauft werden. symbolBild: www.imago-images.de

Diese 7 Glacetrends musst du in diesem Jahr unbedingt probieren

Im Sommer sehnen sich viele nach einem erfrischenden Glace. Wer genug von Schoko und Vanille hat, sollte unbedingt eine (oder zwei, oder drei) dieser Trend-Sorten probieren.

Nicht nur der Sprung ins kühle Nass erfrischt uns, sondern auch ein Glace. Neben «heiligen» und erfrischenden Sorten gibt es aber auch solche für besondere Geschmäcker.

Halleluja

Die Sorte «Halleluja» ist die europäische Glacesorte des Jahres 2025 und verspricht einen heiligen Genuss.

Haselnusseis mit Schokolade konnte sich durchsetzen. Bild: uniteis.com

Der Italiener Vincenzo Squatrito von der Eisdiele Ritrovo Orchidea konnte mit seinem Glace überzeugen. Die Sorte wurde auf der Eisfachmesse SIGEP in Rimini vorgestellt und sollte zum Heiligen Jahr der katholischen Kirche passen. Das Glace besteht aber nicht aus zerkleinerten Hostien, sondern aus Gianduja-Glace mit gerösteten Haselnüssen und Schokolade. Gianduja ist eine cremige italienische Paste aus Haselnüssen und Kakao. Traditionellerweise wird sie in das Gefrorene eingerührt, das dadurch ein marmoriertes Aussehen erhält

Strauss

Die Glacesorte des Jahres 2025 in Deutschland ist laut «Uniteis» eine Kombination aus Himbeere und rosa Pfeffer. Als Hommage an den Komponisten Johann Strauss, dessen 200. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird, wurde die Sorte «Strauss» genannt.

Das Glace wurde nach Johann Strauss benannt. Bild: uniteis.com

Präsentiert wurde es in zwei Varianten: als Sorbet und als Milcheisvariante mit karamellisierten Pfeffercroutons.

Fior di Passione

In der Schweiz stach bei der Schweizer Vorauswahl zu den Gelato Festival Weltmeisterschaften eine Glacesorte heraus. Mit «Fior di Passione» konnte die Gelateria Pizzeria Italia aus Solothurn den Spitzenplatz belegen.

Paolo Ammendolia mit seiner Sorte «Fior di Passione». Bild: gelateria-italia.ch

Das Glace ist eine Variation aus Schokolade, Meringue und Passionsfrucht.

Dubai-Glace

Pistazienglace ist die Antwort auf die Dubai-Schoggi. Bild: www.imago-images.de

In Anlehnung an die Dubai-Schoggi ist Pistaziencreme kombiniert mit Schokolade auch 2025 nicht wegzudenken. Das traditionelle Pistazienglace bekommt also noch einen kleinen Twist.

Sachertorten-Glace

Die Sachertorte bekommt ein Update. Bild: www.imago-images.de

Desserts wie Sachertorte, Eiskaffee, Schwarzwälder Kirschtorte oder Baklava können neu auch gefroren als Glace konsumiert werden. Somit wird Tradition und Moderne miteinander verbunden. Auch heimische Zutaten wie Marille und Holunderblüte finden sich in Glaces wieder.

Mojito und Aperol-Glace

Nicht nur Desserts können als Glace neu erfunden werden. Auch bekannte Drinks wie der Mojito können als eisige Erfrischung im Sommer geschleckt anstelle getrunken werden. Dafür wird Limette und Minze miteinander kombiniert. Eine weitere Sorte ist das Aperol-Glace.

Der Aperol wird neuerdings als Glace konsumiert. Bild: Shutterstock

Jalapeño-Schoko und Co.



Neben den klassischen Glacesorten gibt es auch Kombinationen für Mutige. Dabei werden süsse und herzhafte Komponenten miteinander kombiniert. Ein Beispiel ist das Jalapeño-Schoko-Glace. Eine andere besondere Kombination ist Miso-Karamell. Als Glace verarbeitet werden kann ebenfalls Kürbiskernöl oder schwarzes Tahini.

Schoko-Vanille war gestern. Bild: www.imago-images.de

Herzhaftes als Glace verarbeitet ist nicht ganz neu. Schon in vergangenen Jahren machten spezielle Sorten wie Bier, Senf-Honig, Buchweizen-Rhabarber oder Thymian-Walnuss-Schokolade Schlagzeilen. Für Hunde gab es ebenfalls eine besondere Kreation: Leberwurstglace.

