«Ich werde das Gefühl nicht los, dass er doch mehr will ...»

Liebe Emma



Seit einem Jahr treffe ich mich mit einem tollen, attraktiven, aber auch sensiblen, verständnisvollen Mann.



Ich denke, viele Frauen würden ihn als eine Art Traummann bezeichnen, jedoch ist mir dies nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir in unserer Freundschaft-Plus-Beziehung schon tolle Zeiten miteinander verbringen durften. Wir lachen, weinen, unternehmen was, haben tollen Sex und schauen gerne zusammen fern.



Er ist ein Familienmensch und will mal Frau und Kind. Ich bin da noch nicht so weit. Somit versucht er auch Frauen kennenzulernen, was mich wirklich nicht stört. Falls mal die Richtige kommt, werde ich mich sehr für ihn freuen.



Was mir jedoch ein bisschen Angst macht, ist die enorme Aufmerksamkeit und besonders die extreme Zuneigung, welche ich bekomme, wenn wir zusammen sind.



Nicht dass ich es nicht geniessen würde, doch manchmal, wenn er mich berührt oder anschaut, werde ich das Gefühl nicht los, dass da doch mehr ist.



Wir pflegen eine offene Kommunikation. Ich will ihn aber nicht kränken, verunsichern, oder aus einer Mücke einen Elefanten machen.



Wie viel Zuneigung und Geborgenheit kann ein Mann geben, ohne dass bei ihm Gefühle vorhanden sind?



Danke dir und liebe Grüsse,

Liv​