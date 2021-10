«Vielleicht ist es nicht für jeden bestimmt, glücklich zu sein...»

Liebe Emma



Ich geriet in den letzten vier Jahren immer an Frauen, die mich lediglich gebraucht haben, um wieder auf die Beine zu kommen. Das grosse Problem hierbei ist, dass ich ein Herzmensch bin. Wenn ich von einer Frau das Gefühl vermittelt bekomme, dass sie mich braucht und mehr von mir möchte, lasse ich meinen Gefühlen freien Lauf.



Leider bin ich so schon unzählige Male Vollgas in die Mauer gekracht. So auch erst gerade wieder. Ich habe eine super Frau kennengelernt, es fing an, sich gut anzufühlen, und zwar sehr gut. Sie hat mir auch dauernd gesagt, wie toll und schön es mit mir ist. Doch von einem Tag auf den anderen waren die Gefühle ihrerseits wie weggeflogen.



Dies ist nur eine Story, die mir passiert ist. Leider gibt es unzählige mehr. Jetzt ist mein Herz erneut gebrochen. Wie viele Brüche kann jemand ertragen? Ich kann nicht mehr. Ich weiss nicht mehr weiter. Ich werde mich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass es nicht für jeden bestimmt ist, glücklich zu werden.



«Weisch, irgendeinisch finds Glück eim»! Elende Züriwest. Ich hasse diesen Spruch. Irgendwann findest du die Richtige. Das habe ich schon so oft gedacht und jedesmal endete es mit dem Knall in die Mauer.



Wieso kann man den Dingen nicht einfach ihren Lauf lassen, wieso es nicht einfach versuchen? Ich bin nicht der Typ, der jemanden dazu zwingt, mich zu lieben. Aber bitte macht mir keine Hoffnung, wenn ihr nicht dazu bereit seid, mehr zu geben.



LG,

Johannes