Liebe Leute, wir müssen euch leider sagen: Nina Jolie hört auf

Liebe Community,

ihr habt es im Titel gelesen: Nina Jolie hat entschieden, den Blog nicht mehr weiterzuführen. Die Auslöser für diese Entscheidung sind viele und unterschiedlicher Natur – diese möchte sie gar nicht alle aufführen. Aber die drei Hauptgründe, die möchte sie euch mitteilen. Das ist sie euch schuldig, wie sie findet.

Sie möchte nicht mehr ihr ganzes Liebesleben vor einem so grossen Publikum breittreten.

Denn: In ihrem Freundeskreis hat es sich herumgesprochen, wer sie eigentlich ist. Sie kann es zwar abstreiten, aber das Gerede hört nicht auf. Das Gefühl, dass alle über sie sprechen, gefällt ihr ganz und gar nicht. Das hat sie unterschätzt.

Sie hat das Gefühl, sie kann gar niemanden mehr richtig kennenlernen, ohne, dass die andere Person meint, sie nehme in ihrer nächsten Story die Hauptrolle ein. Eine Entwicklung, die sie bedenkenswert findet und beenden möchte.

Sie hat den Druck unterschätzt, Woche für Woche eine Story abliefern zu müssen.

Eine Story, die interessant, spannend, nicht aufdringlich, aber dennoch sexy ist – ohne dabei jemanden auf den Schlips zu treten.

Mittlerweile eine fast unmögliche Aufgabe, in welche sie Woche für Woche viel zu viele Stunden investiert, um schlussendlich mit dem Resultat doch nicht zufrieden zu sein. Ein Gefühl, das sie nicht abschütteln kann und das auch noch an ihr nagt, nachdem der Text bereits online ist.

Sie hat die Kommentarspalte unterschätzt.

Die vielen Anfeindungen in der Kommentarspalte haben sie doch länger und öfter beschäftigt, als es gut für sie wäre. Sie mochte deswegen schon gar nicht mehr mitdiskutieren. Das soll kein Vorwurf an der Kritik sein, die einige User:innen am Blog geäussert haben – diese soll erlaubt sein und muss Platz haben.

Aber wie man mit Kritik umgeht und was es mit einer Person macht, Woche für Woche von fremden Menschen im Internet beurteilt zu werden, das ist etwas, womit man entweder lernt umzugehen – oder nicht. Dieser Aufgabe fühlt sich Nina Jolie nicht gewachsen.

Auch wenn sie oft selbst über den ein oder anderen Spruch schmunzeln musste. Der Grundtenor, dass sie nicht gut genug für diesen Blog sei, der blieb an ihr kleben – und dieses Gefühl möchte sie nun endgültig abschütteln.

Danke!

An dieser Stelle möchte sie sich aber dennoch nochmals bei allen Userinnen und Usern bedanken, die mit ihren lustigen Konversationen und Geschichten die Kommentarspalte Woche für Woche zum Highlight gemacht haben.

Auch wenn es jetzt gar nicht so danach klingt: Der Blog hat ihr oft eine Menge Spass bereitet! Aber leider nicht genug, um weiterzumachen.

Wie gehts weiter?

Wir haben entschieden, dass wir dem Liebes- und Sex-Blog eine Sommerpause gönnen und im August mit einem neuen Format wieder starten werden.

Wir haben ja noch nicht mal den Abgang von Emma ganz verdaut und da verabschiedet sich Nina auch schon ... Das müssen auch wir zuerst mal verkraften, ohne, dass wir schon wieder die nächste Bloggerin oder den nächsten Blogger an den Start zerren.

Also habt bitte ein wenig Geduld und bis dahin:

Geniesst den Sommer und macht die Kommentarspalten in den anderen Storys weiterhin unsicher!

