Essenslieferdienst Smood stellt Betrieb per Ende April ein

Der zur Migros gehörende Essenslieferdienst Smood stellt seinen Betrieb definitiv ein, und zwar per Ende April. Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens habe sich keine wirtschaftlich tragfähige Lösung für eine Weiterführung gefunden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Betroffen sind über 400 Stellen.

Von der Einstellung sind rund 370 Kuriere betroffen. Bild: keystone

Bis zur Einstellung sollen App und Lieferdienst wie gewohnt weiterlaufen. Für die Belegschaft wurde in Absprache mit der Gewerkschaft Syndicom ein Sozialplan vereinbart.

Smood hatte bereits im Januar die mögliche Betriebsschliessung angekündigt und ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Gemäss den damaligen Angaben sind über 400 Stellen betroffen, darunter rund 370 Kuriere in mehr als 25 Schweizer Städten. Der zur Migros Genf gehörende Anbieter kämpfte seit längerem mit strukturellen Defiziten und starkem Wettbewerb im Liefermarkt. (sda/awp)