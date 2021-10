«Er hat nach fünf Jahren per WhatsApp Schluss gemacht …»

Liebe Emma



Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt. Während fünf Jahren war ich (schwul) in einer Beziehung mit einem Mann und habe ihm auch einen Heiratsantrag gemacht, den er angenommen hat.



Nun war es so, dass ich als armer Student finanziell anfangs von ihm abhängig war, was sich jedoch im Lauf der Zeit geändert hat und nun verdiene ich genauso gut wie er.



Kaum war das der Fall, hat mein Verlobter mich aber nach einem gemeinsamen Wochenende ohne Vorkommnisse in unserer gemeinsamen Wohnung per WhatsApp verlassen.



Es gebe einfach ein paar Probleme und ich solle es ihm nicht böse nehmen. Meine Sachen hat er mir Gentleman-like alle in meine neue Wohnung gebracht.



Was ich nicht wusste, einen Tag nach der offiziellen Trennung war er bereits in einer Beziehung mit einem anderen, der kurz darauf auch direkt in unsere Wohnung eingezogen ist.



Ich wollte Freundschaft zu meinem Ex halten, aber das konnte ich nicht mehr nach dieser Lüge.



Die wenigen Freunde, die ich habe, sind entweder weit weg im Ausland oder haben eigene schwere Probleme, die gemeinsamen Freunde halten zu meinem Ex.



Ich weiss, dass ich Fehler habe und vieles falsch gemacht habe, aber ich fühle mich trotzdem extrem ungerecht behandelt und verletzt, kann das nicht abschütteln und wäre dankbar für einen Rat.



Liebe Grüsse,

Marcel