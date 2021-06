«Ich habe mich verliebt, er will aber nur ein bisschen Spass...»

Liebe Emma



Letztes Jahr habe ich jemanden auf einer Dating-App kennengelernt. Wir haben uns von Anfang an super verstanden und es war klar, dass es nur Spass ist.



Es war am Ende ein Hin und Her. Beendet, doch wieder getroffen, wieder beendet. Plötzlich haben sich Gefühle entwickelt. (Klar, muss ja immer einem von beiden passieren).



Die Geschichte wurde schlussendlich beendet. Dann doch wieder aufgewärmt in der Hoffnung, die Gefühle seien wohl nicht so stark und für bisschen Spass passt das schon.



Wie dem auch sei, irgendwann wusste ich, ich muss das meinem Herzen zuliebe definitiv beenden.



Gesagt, getan... und dann habe ich gemerkt, dass ich diesen Mann nicht mehr aus meinem Kopf kriege. Ständig kommt er in meinen Träumen vor.



Und dann kontaktiert er mich auch plötzlich wieder. Nach dem letzten Mal habe ich ihm gestanden, dass ich sehr viel an ihn denke. Er sagte dann, er sei zu kalt, um Gefühle aufzubauen.



Nach diesem Korb habe ich den Kontakt abgebrochen und mir, meinem Kopf, meinem Herzen eine Auszeit gegönnt. Wirklich losgeworden bin ich die Gefühle trotzdem nicht.



Mir ist bewusst, dass ich ihn vergessen muss. Nach Monaten meldet er sich jetzt aber wieder.



Was soll das?



Lässt man Personen, von denen man weiss, sie haben Gefühle, nicht einfach in Ruhe?



Mir ist bewusst, dass er vermutlich einfach etwas Spass will. Aber das kommt für mich sowieso nicht infrage.



Tief im Inneren hoffe ich immer noch, dass er doch etwas für mich übrig hat. Wobei ich bereits beim Schreiben dieser Zeilen merke, dass ich mir hier Hoffnungen mache, wo keine sind.



Liebste Grüsse,

Olivia