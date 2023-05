Blick auf die Hauptstadt Valletta. Bild: Shutterstock

Malta entdecken – das hat die Sonneninsel alles zu bieten 🏝

Mitten im Mittelmeer liegt die Insel Malta. Ein Land voller historischer SchĂ€tze, tĂŒrkisblauen Buchten und leckerem Essen. Ob aktiv unterwegs oder gemĂŒtlich die Seele baumeln lassen – Malta und die Nachbarinseln Gozo und Comino bieten fĂŒr jeden etwas!

Unsere Reiseberaterin hat die Mittelmeer-Inseln mit dem Mietauto erkundet: Lies in ihrem Reisebericht, was es alles zu erleben und entdecken gibt!

Allgemeine Infos & Anreise

Das Land besteht aus den drei Hauptinseln Malta, Gozo und Comino sowie ein paar kleinere unbewohnte Inseln. Die grösste Insel ist Malta, wo sich auch die Hauptstadt Valletta befindet. Die Landessprachen sind Maltesisch und Englisch. Auch die Strassenschilder, Speisekarten und andere wichtige Informationen sind eigentlich immer zweisprachig. Malta gehört zur EU und bezahlt wird somit mit Euro.

Bild: its coop travel

Von ZĂŒrich gibt es einige DirektflĂŒge nach Malta. Die Flugzeit betrĂ€gt ca. 2 Stunden. Der internationale Flughafen ist klein und ĂŒbersichtlich. Nach deiner Ankunft bieten sich mehrere Möglichkeiten, um in die Unterkunft zu kommen. Die gĂŒnstigste und je nach Destination einfachste Methode ist es, den Bus zu nehmen. Pro Fahrt bezahlst du EUR 1.50 egal wohin. Der einzige Nachteil: Es dauert meistens sehr lange, da es einige Stopps gibt.

Eine etwas bequemere und immer noch gĂŒnstige Variante ist ein «eCab» zu nehmen. Das ist etwa das gleiche wie Uber. Anderenfalls kannst du natĂŒrlich ein normales Taxi direkt am Flughafen nehmen. Diese sind etwas teurer.

Tipp: Ich empfehle dir, direkt am Flughafen ein Auto zu mieten. So kommst du schnell und unkompliziert zu deiner Unterkunft und kannst dann die Inseln flexibel auf eigene Faust erkunden. Achtung: Der einzige Nachteil oder besser gesagt eine kleine Herausforderung ist der Linksverkehr!

Wetter & beste Reisezeit

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel. Die BeitrĂ€ge werden von Reiseexpertinnen und Reiseexperten von ITS Coop Travel verfasst. Sie erzĂ€hlen von ihren Reiseerfahrungen, Must-Sees und geben Empfehlungen zu allgemeinen Ferienthemen und zu ReiselĂ€ndern dieser Welt.ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment zĂ€hlen die beliebtesten ReiselĂ€nder im Nah- und Fernbereich sowie UnterkĂŒnfte fĂŒr die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % FerienglĂŒck zu ermöglichen.Mehr ĂŒber ITS Coop Travel erfĂ€hrst du hier: www.itscoop.ch Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Malta, Gozo und Comino zĂ€hlen zu den wĂ€rmsten Inseln im Mittelmeerraum und es gibt ca. 300 Sonnentage im Jahr. Deshalb ist Malta grundsĂ€tzlich das ganze Jahr ĂŒber ein gutes Reiseziel. Es kommt ganz darauf an, was du machen möchtest. FĂŒr Badeferien eignen sich die Monate Mai bis September am besten. Wir waren Ende Mai in Malta und es waren immer perfekte 27 Grad warm. Jedoch war das Meer Anfang Sommer mit 18 Grad noch ziemlich kĂŒhl, aber eine schöne Erfrischung fĂŒr zwischendurch.

Auf Malta erwarten dich 300 Sonnentage im Jahr. bild: its coop travel

Aber auch im Herbst oder Winter ist Malta super fĂŒr Sightseeing, Wanderungen oder ein StĂ€dtetrip nach Valletta. Im Winter fĂ€llt etwas mehr Regen und es ist milder als im Sommer. Es wird jedoch selten unter 15 Grad.

Tipp: Falls du tauchen möchtest, empfehle ich zwischen Juli und September nach Malta zu gehen. Dann sind die Wassertemperaturen angenehm warm und es wird kein Trockenanzug benötigt.

Die schönsten StĂ€dte und AusflĂŒge auf Malta

Die Hauptstadt Valletta

Valletta hat einige historische SehenswĂŒrdigkeiten zu bieten und wurde 2018 zur Europas Kulturhauptstadt ernannt. Ich empfehle dir den Bus in die Stadt zu nehmen, da es nur wenige ParkplĂ€tze gibt. Die Busse halten direkt vor dem Stadttor. Schlendere einfach zu Fuss etwas durch die verwinkelten Gassen und entdecke die historischen GebĂ€ude mit ihren beeindruckenden Hausfassaden. Malta ist berĂŒhmt fĂŒr die HĂ€user mit den farbigen Holzbalkons. Zudem wirst du an einigen Kirchen und Kathedralen vorbeikommen. Es gibt ganz viele gemĂŒtliche CafĂ©s und Restaurants.

Blick auf die Karamelitenkriche – eines der Wahrzeichen der Hauptstadt. bild: its coop travel

Tipp: Das Essen in Malta ist ein echtes Highlight. Es hat sehr viele italienische und mediterrane EinflĂŒsse. Eine SpezialitĂ€t von Malta sind «Pastizzi». Eine Art BlĂ€tterteig gefĂŒllt mit Ricotta, Poulet oder GemĂŒse. Fast an jeder Ecke gibt es eine «Pastizzeria».

Three Cities

Die StĂ€dte Vittoriosa, Cospicua und Senglea werden auch Three Cities (Die Drei StĂ€dte) genannt. Sie liegen um den Grand Harbour im SĂŒden Maltas direkt gegenĂŒber von Valletta. Die StĂ€dte bieten einen spannenden Einblick in die maritime Geschichte der Insel, mit zahlreichen Kirchen, PalĂ€sten sowie faszinierende Museen. Aber auch fĂŒr weniger kulturbegeisterte Personen sind die drei StĂ€dte sehr sehenswert. Es gibt unzĂ€hlige Restaurants, CafĂ©s und malerische Gassen, welche zum Schlendern einladen. Wir waren hauptsĂ€chlich im Stadtteil «Birgu» in Vittoriosa, was ich sehr empfehlen kann.

Am einfachsten erreichst du die «Three Cities» mit dem Boot von Valletta aus. Die Fahrt kostet hin und zurĂŒck 2.80 Euro und die Boote fahren regelmĂ€ssig den ganzen Tag. Zudem hast du vom Boot aus noch einen tollen Blick auf Valletta, die drei StĂ€dte sowie den Yachthafen. Es gibt aber auch Busse von Valletta aus und auch mit dem Auto sind die StĂ€dte erreichbar.

Malerische Gasse in Birgu. bild: its coop travel

Mdina

Mdina ist die ehemalige Hauptstadt von Malta und befindet sich direkt im Zentrum der Insel. Wenn du durch das Barocke Stadttor lÀufst, kommst du direkt in die Altstadt von Mdina, welche von einer Mauer umgeben und autofrei ist.

Tipp: Eine Empfehlung (aber leider kein Geheimtipp) ist das Restaurant «Fontanella Tea Garden». Es ist bekannt fĂŒr ihre hausgemachten Kuchen und den Blick ĂŒber die Insel.

Durch die Gassen Maltas. bild: its coop travel

Marsaxlokk

Im SĂŒden von Malta liegt Marsaxlokk. Dieses kleine Fischerdorf ist berĂŒhmt fĂŒr seinen Hafen mit den bunten Booten sowie den Fischmarkt. Wenn du also Fisch und MeeresfrĂŒchte magst, kannst du hier die frischgefangenen Leckereien ausprobieren.

Probiere leckeren frischen Fisch und MeeresfrĂŒchte. bild: its coop travel

Tipp: Marsaxlokk liegt in der NÀhe vom St. Peter's Pool (siehe nÀchster Tipp) und lÀsst sich gut als Tagesausflug kombinieren.

Fischerboote in Marsaxlokk. bild: its coop travel

St. Peter's Pool

Der St. Peter's Pool ist ein natĂŒrlich entstandener Pool in einer Felsbucht mit kristallklarem tĂŒrkisblauem Wasser. Er befindet sich im SĂŒdwesten der Insel in der NĂ€he von Marsaxlokk und eignet sich zum Baden, Schnorcheln oder von den Klippen ins Wasser zu springen. Dieser Ort ist sowohl bei den Touristen als auch bei den Einheimischen beliebt. Deshalb empfehle ich dir, frĂŒh morgens zu kommen. Am einfachsten kommst du mit dem Auto hier hin oder mit einem Boot von Marsaxlokk.

Eine beliebte Destination: St. Peter's Pool. bild: its coop travel

Tipp: Vor Ort gibt es keine Toiletten und auch kein Restaurant, nur einen kleinen Snack-Stand. Deshalb empfehle ich dir unbedingt, etwas zu Essen und genĂŒgend zu trinken mitzunehmen.

Katamaran-Ausflug zur Blue Lagoon, Comino

Die Blue Lagoon bei Comino ist eine Bucht vor der Insel Comino. Das Wasser ist dort extrem klar und tĂŒrkisblau. Am einfachsten kommst du mit einer Bootstour oder einer kleinen FĂ€hre von Malta oder Gozo dort hin. Wir haben online einen Tagesausflug mit einem Katamaran gebucht. Insgesamt gab es drei Stopps: Bei der Blue Lagoon, der Crystal Lagoon und beim Popeye Village. Gestartet hat der Ausflug bei St. Paul's Bay, da starten die meisten Bootstouren.

Die azurblaue «Blue Lagoon». bild: its coop travel

Die Tour war zwar touristisch und es hatte viele Schiffe in der Blue Lagoon. Ich wĂŒrde es aber trotzdem empfehlen, da das Meer dort wirklich paradiesisch schön ist. Je nach Tour verteilen sich die Schiffe gut und es ist eine tolle Möglichkeit, die Inseln vom Wasser aus zu erkunden.

Das tĂŒrkisblaue Wasser bei der Crystal Bay. bild: its coop Travel

Ausflugstipps auf Gozo

Auch Gozo ist definitiv einen Besuch wert. Die Insel ist viel ruhiger und naturbelassener als Malta. Du kannst entweder dort ĂŒbernachten oder die Insel als Tagesausflug erkunden. Um nach Gozo zu kommen, nimmt man eine FĂ€hre von Cirkewwa (im Westen Maltas) nach Mgarr. Du kannst als FussgĂ€nger auf die FĂ€hre oder auch mit dem Auto. Die FĂ€hre fĂ€hrt jede halbe Stunde und die Fahrt dauert nur ca. 20 Minuten.

Wichtig zu wissen: Die Fahrt bezahlt man erst auf der RĂŒckreise. Also nicht verwundert sein, wenn du auf der Hinfahrt einfach auf die FĂ€hre gehen kannst und nichts bezahlen musst.

Kurze FĂ€hrenfahrt nach Gozo. bild: its coop travel

Ramla Bay und Tal-Mixta Cave

Ramla Bay (auch genannt auf maltesisch: Ramla il-ÄŠamra) ist ein sehr beliebter Strand im Norden von Gozo. Es ist ein langer Strand mit rotem Sand. Der Strand ist flachabfallend und eignet sich super zum Baden.

Der rote Sandstrand der Ramla Bay. bild: its coop travel

StrĂ€nde von Gozo Neben dem berĂŒhmten und langen Sandstrand «Ramla Bay» gibt es auch noch andere StrĂ€nde und Buchten auf Gozo. Hier ein paar Empfehlungen: Hondoq ir-Rummien Strand, San Blas Beach, Wied il-Ghasri, Xlendi Bay und der Xwejni Bay.

Der Hondoq ir-Rummien Strand auf Gozo - perfekt fĂŒr eine AbkĂŒhlung. bild: its coop travel

Tal-Mixta Cave ist eine Höhle sowie ein Aussichtspunkt direkt oberhalb der Ramla Bay. Entweder kannst du vom Strand hochlaufen oder mit dem Auto von oben heranfahren. Es gibt einen kleinen Parkplatz in der NÀhe und von da sind es nur noch wenige Meter zu Fuss. Aus dieser Höhle heraus hast du einen Panoramablick auf die Ramla Bay sowie auf das weite Meer.

Tal-Mixta Cave mit Blick auf die Ramla Bay. bild: its coop travel

Sonnenuntergang bei den Ta Cenc Klippen

Ein echtes Highlight waren die Ta Cenc Klippen bei Sonnenuntergang. Mit dem Auto kann man ziemlich nah heranfahren und dann ist es nur noch ein kleiner Spaziergang zu den Klippen. Die steilen FelswÀnde ins Meer sowie die Weitsicht sind echt beeindruckend. Wenn der Himmel sehr klar ist, sieht man von hier bis nach Tunesien. Bei Sonnenuntergang ist die Stimmung hier einzigartig, denn du siehst die Sonne langsam hinter den Klippen verschwinden und der Himmel verfÀrbt sich in wunderschöne Orange-Töne. Dazu hörst du die Wellen rauschen und die warme Meeresluft zieht um dich herum.

Tipp: Wir haben uns ein Picknick mitgenommen und uns auf die Klippen gesetzt. 😍

Traumhafter Sonnenuntergang bei den Ta Cenc Klippen. Bild: its coop travel

Azure Window & Inland Sea

Das berĂŒhmte «Azure Window» – ein Felsentor im Meer – ist leider im MĂ€rz 2017 bei einem Sturm zusammengestĂŒrzt. Trotzdem ist dieser besondere Ort bei Dwejra im Westen von Gozo einen Besuch wert. Du hast hier einen Blick auf das weite Meer und die steilen Felsen. Zudem befinden sich hier auch das Blue Hole und der Inland Sea. Vor allem bei Taucher sind diese Orte beliebt, denn sie bieten zahlreiche Höhlen und einen Einblick in Malta's faszinierende Unterwasserwelt. Der Inland Sea ist ein kleiner Salzwassersee, welcher durch ein Felstunnel mit dem Meer verbunden ist. Es gibt kleine Boote, mit welchen du durch den Tunnel auf das Meer fahren kannst.



Hier stand frĂŒher das Azure Window. bild: its coop travel

So sah es vorher aus: Bild: Shutterstock

Fazit von Malta

Als Fazit kann ich sagen, dass ich Malta wirklich jedem empfehlen wĂŒrde, da die Inseln enorm vieles zu bieten haben. Ob ein StĂ€dtetrip nach Valletta, Badeferien, Wandern oder die vielen kulturellen Highlights besichtigen – Malta ist sehr abwechslungsreich und es gibt fĂŒr alle etwas. Zudem ist Malta ein gutes Reiseziel, um Sonne zu tanken. Mit 300 Sonnentagen pro Jahr, scheint auf Malta fast immer die Sonne und es ist auch im FrĂŒhling oder Herbst schön warm. Ich wĂŒrde definitiv wieder kommen!