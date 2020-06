«Meine Ex ruft ständig an und schreibt mir auf allen Kanälen ...»

Liebe Emma



Ich bin, also war sieben Jahre in einer Beziehung. Wir machten alles zusammen und haben auch am gleichen Ort studiert. Jetzt arbeiten wir noch in der gleichen Firma.



Meine Ex manipuliert Menschen und hatte auch schon Techtelmechtel, die sie aber bestreitet. Obwohl ich Beweise dafür habe und sie es derweil mehr oder weniger auch zugibt.



Meistens fängt sie an zu weinen, weicht vom Thema ab und schiebt die Sache mir in die Schuhe, sodass ich ein schlechtes Gewissen bekomme und trotzdem lange in der Beziehung geblieben bin.



Aber jetzt habe ich für mich mal eine Auszeit nehmen können und wir sind nicht mehr zusammen. Am Anfang sagten wir uns, dass es eine Auszeit sein wird für uns beide und wir dann besprechen, wie es weitergehen soll.



Die Gefühle sind natürlich noch da und manchmal kommt der Gedanke, dass ich wieder zurück möchte. Meine Kollegen raten davon ab, aber irgendwie kann ich mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Auch hatte ich vor ihr auch keine anderen Beziehungen.



Aktuell ruft sie gefühlte 10 mal an, wenn ich in den Ferien bin. Sie ruft nicht nur x mal an, sondern schreibt mir auch noch auf allen anderen Kanälen.



Sie spielt mit den Gefühlen und macht auf Opfer. Sie möchte mich unbedingt kontrollieren und tut dies leider auch.



Sex ist eigentlich gut, aber hatten nur 1-3 mal im Monat. Ab und zu gibts auch Oralsex.



Hat mich wahrscheinlich jetzt nur noch als Notnagel. Auch bin ich mit Mitte 20 beruflich sehr erfolgreich, leite ein Team mit 15-20 Personen.



Wie schätzt du die Situation ein?



Lieber Gruss,

Reto