«Ich, Transmann, liiert, sehne mich nach körperlicher Nähe …»

Liebe Emma



Ich (Transmann/28) bin in einer Lebenspartnerschaft, die aber rein platonisch ist, was für mich auch völlig in Ordnung ist, auch weil ich von Anfang an klarstellte, dass ich eine offene Beziehung wünsche und meine Partnerin hat dies auch akzeptiert und wir sind glücklich damit.



Ein Problem ist für mich eher, dass mir das Physische fehlt. Nicht Sex, sondern eine Umarmung, Händchen halten, einfach physische Zuneigung. Bei uns war die Nähe dieser Art noch nie ein Thema oder ein Bedürfnis. Das liegt daran, dass mich meine Partnerin als Frau kennenlernte und ich damals kein Bedürfnis nach Sex hatte. Derweil hat sie aufgrund Autismus Mühe mit Nähe.



Wie aber finde ich Leute, um mein Bedürfnis nach Nähe zu stillen? Dating-Apps sind nichts für mich, das habe ich probiert, aber ich kann wirklich nur mit Leuten warm werden, die ich live kennenlerne.



Ich bin offen für alle Arten von Beziehungen, das kann auch eine Freundschaft sein, aber in Zeiten der Isolation finde ich es unheimlich schwer, online irgendwo Anschluss zu finden.



Ganz einfach gesagt suche ich Anlässe oder Orte, bei denen klar ist, dass man auf der Suche nach einer Art Beziehung ist, sodass es kein ewiges will-mer will-mer-nid gibt.



Wenn du eine Idee hast, wäre ich unendlich dankbar!



Liebe Grüsse,

M.D.



Lieber M.D.,

du stellst mir eine relativ konkrete Frage, auf die ich so nicht ganz eine konkrete Antwort weiss. Aber ein Name, der mir einfällt, ist Petra Benedikt. Sie ist selber in einer offenen Beziehung und bietet Workshops und sogenannte Liebeskreise an.

Ich selber hatte noch nie mit ihr zu tun und habe selber auch noch nie einen Anlass besucht. Aber ich kann mir vorstellen, dass du da eventuell gut aufgehoben wärst und wenn nicht, kann sie dir sicher weitere Adressen nennen.

Abgesehen davon gibt es sicher eine Menge Anlauf- und Beratungsstellen für Queere, die sicher gute Tipps für dich haben könnten. Und wenn du diese dann wiederum mit uns teilst, umso schöner – ich selbst habe bislang keine Erfahrung mit dieser Art Organisationen gemacht und frage deshalb gerne unsere Community, was und wen sie empfehlen können: Einfach in die Kommentarspalte schreiben!

Dass du dich bei Dating-Apps nicht wohlfühlst und die Menschen live erleben willst, finde ich tipptopp. Du weisst ziemlich genau, was du willst und wie und wo du dich am wohlsten fühlst. Das ist schon einmal eine fabelhafte Voraussetzung, um ans Ziel zu kommen.

Ich habe mich beim Lesen deiner Zeilen noch gefragt, ob denn die Nähe und allenfalls der Sex bei deiner Partnerin und dir einfach aus Gewohnheit für immer und ewig ausgeschlossen sind oder ob es auch da einen Weg gäbe, etwas mehr Nähe hereinzubringen? Natürlich nur, wenn ihr Autismus es zulässt und auch du Lust hast. Und wenn nicht ist das natürlich auch tipptopp so. Ihr seid schliesslich schon lange glücklich miteinander. Also macht ihr vieles richtig. Das ist toll.

Ich will an dieser Stelle deine Frage aber wie schon erwähnt unbedingt weitergeben an die Community. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges an Inputs reinkommt, das dich weiterbringen kann.

Also, liebe User/Innen, haut in die Tasten.

Und dir, lieber MD., alles Liebe für deine Transformation, dein Herz und deine Seele.

Deine

Und was würdest du M.D. antworten?

Hast du auch eine Frage?

Dann schick sie per Mail an Emma: emma.amour@watson.ch

