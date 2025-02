Bild: Shutterstock

Big Ben

Mein scheiss f**ing Ego!

Ihr habt es kommen sehen: Die Situation ist eskaliert.

Am Morgen nach dem Date mit dem Unicorn war ich nicht viel klarer, was ich mit Sicherheit wusste, war nur dies: Ich hätte wohl mittelmässig performt, so brutal wie die Kopfschmerzen waren, die ich hatte. Vielleicht lag es aber auch an den blöden Cocktails, die wir tranken. Wirklich betrunken fühlte ich mich nämlich nie. Aber die Kopfschmerzen am Morgen danach waren fies.

Um 11 Uhr schickte Hanna eine Sprachnachricht, sie wollte wissen, wie der Dreier war. Ich antwortete nicht, ich wollte zuerst mit Lara reden. Um 12 Uhr hatte sich Lara immer noch nicht gemeldet, also traf ich Hanna. Um 13 Uhr hatte ich den ersten Bloody Mary getrunken, die Schmerzen wurden weniger, der Kopf klarer.

Nach zwei weiteren Bloody Marys hatte ich meine Antwort gefunden. Nein. Es war nicht okay.

«Oder?», fragte ich Hanna. «Das war doch nicht okay?» Hanna schüttelte den Kopf. Lara hätte mich nicht so überrumpeln dürfen. Und sie hätte mit mir ein Team sein müssen. Das gehe gar nicht. Wir regten uns also gemeinsam über Lara auf, die Hanna sowieso schon lange nicht mehr mochte. Lara meldete sich nicht.

Am Abend rief Lara an, aber da war ich zu müde und zu betrunken-verkatert, und ignorierte den Anruf. Ein zweites Mal rief sie nicht an.

«All good?»

Am Sonntag schickte sie eine Nachricht, fragte, ob ich «all good» war. Nichts war gut, wollte ich antworten. Schrieb aber, wir sollten vielleicht reden.

Bereute ich sofort wieder. Ich ahnte es: Ein Gespräch wird wahrscheinlich schwierig.

Ich lag falsch: Es wurde eine Katastrophe.

Lara warf mir vor, ich hätte etwas sagen müssen, ich könne ihr doch nicht jetzt in den Rücken fallen, sie habe mich ja extra noch gefragt, ob es okay sei, und ich hätte ja ja, eh gesagt, wie hätte sie denn ja ja, eh interpretieren sollen, bitteschön, und überhaupt, sie hätte das doch nur für uns getan, ich wolle doch auch einen Dreier und wenn das fucking Unicorn nun mal zu zweit anfangen müsse, dann müsse man das halt machen, ausserdem würde ich von Hanna instrumentalisiert, die sei total manipulierend, immer wenn ich mit Hanna reden würde, sei ich danach gegen Lara. Das alles sagte sie sehr laut und sehr schnell und immer wieder betonte sie, dass es nur an meinem scheiss fucking Ego läge, dass ich ein Problem damit hätte, dass sie mit dem Unicorn allein Sex hatte. Daran müsse ich arbeiten. An meinem Selbstwert. Dann würde ich auch nicht meine Meinung ändern, so ganz schnell innert zwei Tagen.

Ich sagte: nicht viel.

Das fand sie auch scheisse. Ich müsse an meiner Streitkultur arbeiten.

Sie ging kurz vor Mitternacht nach Hause. Wir sollten uns mal eine Woche nicht sehen und dann für ein Gespräch treffen. Bis dann, kein Kontakt.

Ob das eine gute Idee ist? Die Kontaktpause bestimmt, aber nochmals reden. Unsicher.

So long,

Ben

