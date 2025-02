Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Date war super, aber sie glaubt ernsthaft, dass die Erde flach ist»

Frage von RoundEarth:

Hoi zäme!

Ich hatte kürzlich ein wirklich tolles Date mit einer schönen Frau, die auf den ersten Blick perfekt zu sein schien: intelligent, witzig, charmant und wir hatten viel gemeinsam. Wir haben über Gott und die Welt geredet und uns super verstanden. Doch dann, aus dem Nichts, fing sie an, mir ernsthaft zu erklären, dass die Erde flach sei. Ich dachte erst, sie macht einen Witz, aber sie meinte es wirklich ernst, null Ironie! Sie begann, ihre "Beweise" und Theorien auszubreiten, und ich wusste einfach nicht, wie ich reagieren sollte.

Ich habe versucht, das Thema zu wechseln, aber sie kam immer wieder darauf zurück und war völlig überzeugt davon. Und weil wir uns ja so gut verstehen würden, wäre es ihre Pflicht, mir das auch zu zeigen.

Jetzt bin ich völlig hin- und hergerissen. Einerseits hatten wir so eine tolle Zeit zusammen – naja, bis zum FlatEarth-Gequassel halt – und ich möchte sie nicht einfach ghosten oder nicht mehr sehen, aber andererseits kann ich nicht glauben, dass jemand heutzutage noch an so etwas glaubt. Ist das ein Dealbreaker? Kann man mit jemandem zusammen sein, der solche Überzeugungen hat, selbst wenn alles andere perfekt scheint?

Ich frage mich, ob diese eine verrückte Überzeugung ein Zeichen für andere seltsame Ansichten ist, die ich noch nicht entdeckt habe.

Ich weiss, dass niemand perfekt ist und dass jeder seine Eigenheiten hat, aber wie viel ist zu viel? Habt ihr schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Sollte ich versuchen, ihr meine Sichtweise zu erklären oder ist das ein hoffnungsloser Fall? Sie scheint wirklich sehr, sehr, sehr fest davon überzeugt zu sein von der flachen Erde. Bei anderen Themen war sie nicht so crazy drauf, ich hab auch noch die Impfungen und 9/11 etc. angesprochen, um rauszuspüren, was da genau bei ihr im Oberstübli abgeht. Da war sie relativ «normal» drauf. Glaubt, dass nicht alles erzählt wird, aber nicht unbedingt, dass wir alles Echsenmenschen sind.

Ich mag sie wirklich und würde ihr gerne eine Chance geben, aber ich weiss nicht, ob ich über diese flache Erde-Theorie hinwegsehen kann ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

