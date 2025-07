Bild: Shutterstock

Emma Amour

I want your Sex, Baby!

Nach einer wochenlangen Sex-Flaute bin ich wieder back in the game. Das bin ich so sehr, dass ich sogar einem Arztbesuch etwas Sexuelles abgewinnen kann. Und einer Tramfahrt.

Es war keine schöne Zeit. Es war eine Trockenphase. Da unten bei mir war … nichts. Meine Libido hat sich eine Auszeit gegönnt. Wochenlang war sie Gott weiss wo und warum.

Das ist jetzt aber wurst. Denn die Libido ist back.

Wurst. Wurst. Wurst.

Sandro ist auch sehr glücklich über die Rückkehr der alten Bekannten. Sie kam einfach so neulich zurück. Wir sassen unsexy in Jogginghosen in der Küche, assen einen noch unsexieren Döner mit krass vielen Zwiebeln, als es in meinem Höschen juckte.

Ich schmiss meinen Döner ins Brünneli und Sandro aufs Sofa. Weil er den Mund noch voll hatte, nahm ich halt seinen Penis in meinen. Im Nachhinein sagte er, dass er selten so was Geiles erlebt hat: Blowjob + Döner.

An diesem Abend jedenfalls vögelten wir zwei Mal. Ich wollte ein drittes Mal. Dann schlief Sandro aber ein.

Der Döner.

Sandro, Vibrator, Chiropraktiker!

Am nächsten Tag schickte ich ihm den Tag durch quasi ein ganzes Porno-Script. Alle 15 Minuten ging die Geschichte weiter. Sie endete kurz vor Feierabend mit dem Satz «Das alles will ich heute mit dir machen.»

Weiss nicht, wann Sandro zuletzt so früh Feierabend machte.

Wir vögelten an diesem Abend drei Mal. Und als ich in der Nacht aufs WC musste, musste dann auch husch der Vibrator ran. Der dann Sandro weckte. Was dann zu einem verpennten Quickie führte.

Ich kann mich nur wiederholen. SO SCHÖN, BIST DU WIEDER DA, LIEBE LIBIDO.

Und wie sie da ist. Ich bin nämlich nicht nur auf Sandro und meinen Vibrator scharf. Ich finde gerade absolut alles sexy. Den Chiropraktiker zum Beispiel, der neulich meinen abgefuckten Nacken richten muss.

Während ich da auf dem Schragen liege und er meinem Nacken «ein kleines Schüpli» gibt, träume ich von all in. Wie auch nicht. Der Typ hier ist eine Mischung aus McSteamy und Channing Tatum.

Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht den hautfarbenen ausgeleierten BH angezogen. Ich hätte vielleicht gar keinen angezogen.

Okay, wir schweifen ab. Also ich.

Nebst dem Chiropraktiker haben es mir noch zweitausendachthundertneunundvierzig andere Menschen angetan. Im Viererabteil gestern im Tram sass mir ein Paar gegenüber, von dem ich sehr sicher bin, dass es extrem guten Sex hat. Das war in der Luft.

Ihre dunklen Locken umschmeichelten ihr enorm schönes Gesicht. Ihre Lippen waren pink geschminkt (hot) und ihre halbhohen Boots Porno pur. Sie lehnte sich an ihm an. Sein Arm umschlang ihren Hals, seine Hand lag auf ihrer Brust. Das hat man aber nur so knapp gesehen. Immer nur dann, wenn sich ihre Lederjacke kurz bewegte.

Also wer hier keinen Threesome im Kopf hat, ist ein Stein.

Ich muss die beiden ziemlich angestarrt haben. Sie jedenfalls lächelte mich sehr an. Ich lächelte zurück. Dann lächelte er. Das klingt jetzt nicht ultra sexy. Aber ohne Scheiss, das war es. Sehr sogar.

Es war ein nonverbaler Dreier. Mit Kleidern und ohne Berührung. Er dauerte vier, fünf Stationen. Ich werde ihn nie vergessen.

Ich erzähle Sandro davon. Ich kann sehr genau beschreiben, wie vor allem sie ausgesehen hat. Er lacht und holt sein Handy. Er öffnet Instagram und tippt etwas ein.

Bin ich 1 vor 3-er?

Dann streckt er mir sein Telefon ins Gesicht. «Sie?»

Crazy, sage ich. «Genau sie!»

Woher er sie kennt, will ich wissen. Er fragt mich, ob ich mich an den Sommer 2018 erinnern kann. Daran, dass er da ein ziemlich langes Geschleik mit einer hatte. Mit der und mir er unbedingt einen Dreier wollte. Ich damals aber so null Bock drauf hatte. Warum, wissen wir beide nicht mehr.

Ich weiss nur, dass ich mir selber grad eine Kopfnuss geben will.

Sandro tippt.

«Die Dame, die heute im Tram mit deinem Freund und dir quasi Sex hatte, ist meine Freundin. Die, die du und ich 2018 … du weisst schon.»

Ob er es ihr schicken darf. Logo, sage ich.

Sie antwortet sehr schnell.

«Ich wusste es. Sie ist live noch heisser als auf Bildern. Da du und ich schon durch sind und du und sie sowieso fix seid, eine Frage: Dürfen mein Freund und ich 2018 mit ihr zusammen aufleben lassen? ;-)»

OMG.

OMFG.

Sandro schreibt, sicher schon. Und dass er es mir ausrichten wird.

Ich habe ihr nun einen Follower-Request geschickt. Den sie noch nicht angenommen hat.

Obwohl schon dreizehn Sekunden vergangen sind.

bild: watson