«Wie reagiere ich auf Dickpics?»

Liebe Emma



Seit einem halben Jahr versuche ich es mit Online Dating: Tinder, Bumble, Lovetastic und co. Nun habe ich schon eine nette Sammlung an Dickpics angehäuft.



Wieso schicken Männer überhaupt Dickpics? In einer Bar packt ein Mann ja auch nicht einfach seinen Penis aus, um mich von ihm zu überzeugen, wieso macht er das online so gerne?



Wie reagiere ich auf ein Dickpic? Das ist doch eigentlich einfach sexuelle Belästigung, wenn mir jemand ungefragt so ein Bild schickt? Eigentlich will ich zuerst einem Mann einmal in natura ins Gesicht geschaut haben, bevor ich dann seinen Penis, sei es nun als Bild oder ebenfalls in natura, sehe. Ist das in der heutigen Zeit von Online-Dating zu vermessen?



Was erwarten Männer als Antwort auf so ein Bild? Bis jetzt hielt ich es mit der Ironie und habe ein Dickpic zurück geschickt (mittlerweile habe ich ja ein paar schöne und weniger schöne davon - ungefragt erhalten, deshalb auch ungefragt weitergeleitet und gebraucht) - aber eigentlich habe ich Lust, diese Leute bezüglich Anstand zu erziehen. Irgendwelche Tipps?



Meine Kolleginnen, welche sich auch auf diesen Online-Plattformen tummeln, konnten mir nicht weiterhelfen - alle kriegen ungefragt solche Bilder, finden es daneben, ignorieren sie meistens und verstehen die Beweggründe genau so wenig wie ich.



Herzliche Grüsse,

Bea