«Zuerst will sie Sex mit einem anderen Paar, dann blockt sie ab…»

Liebe Emma,



vor zwölf Jahren heiratete ich meine bezaubernde Frau. Wir haben drei tolle Kinder. Auch sonst läuft es wunderbar. Wäre da nicht das komische Verhalten meiner Frau beim Thema Sex.



Zu Beginn hatten wir eher Mauerblümchen-Sex. Das entwickelte sich in den Jahren immer mehr. Wir reden auch viel und probierten vieles aus.



Durch eine App lernten wir neue Anreize kennen. Durch wischen kann man Neues bewerten (ablehnen/zustimmen/oder zustimmen mit heiss).



So einiges wurde zugestimmt. Auch ganz Neues, wie Sex mit einem anderen Pärchen.



Was aber bei der App noch mit heiss bewertet wurde, scheitert im real life schon beim anmelden auf einer Seite für sowas. Da blockiert meine Frau total.



Erst dachte ich, es gehe ihr zu schnell. Das Thema mit anderen Menschen Sex zu haben kann ja auch blockieren. Also liess ich von der Idee ab.



Nur scheint dies nun mit allem Neuen so. Beispiel: Rollenspiele: heiss bewertet, abgelehnt in der Wirklichkeit.



Nach paar weiteren Versuchen meinerseits, hatten wir paar Monate beinahe gar keinen Sex mehr.



Als der Sex mit Frühlingsgefühlen zurück kam, traute ich meinen Ohren nicht, als meine Frau während des Sex von ihren Gedanken über Dreier sprach.



Obwohl wir viel reden, verstehe ich bei diesem Thema einfach nicht, was den nun gewollt ist und was nicht.



Liebe Grüsse,

Tom