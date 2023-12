Hier, 1 Weihnachtsbrief für euch, liebe User:innen!

bild: shutterstock / watson

Hier, 1 Weihnachtsbrief für euch, liebe Userinnen und User!

In zwei Tagen ist Weihnachten. An Weihnachten soll man die Wahrheit sagen, habe ich bei «Love Actually» gelernt. Also machen wir jetzt true talk, liebe Leute.

Liebe Lieblingsuser:innen,

Zuerst einmal: U schön, dass ihr hier seid. Und das, obwohl sich ja der ein oder andere schampar aufregt, wenn sie/er meine Texte liest. Vor allem die, in denen es um Sex geht.

Sex. Sex. Sex.

Sorry.

Eigentlich bin ich in the name of love hier. Ich will DANKE sagen. Danke, dass ihr da seid. Dass ihr lest. Dass ihr kommentiert. Dass ihr flirtet. Dass ihr euch im real life trefft. Dass ihr im real life Sex habt. Also untereinander. Menschen aus der Kommentarspalte.*

Ihr seid die, die mit mir mitfiebern. Ihr seid die, die mich loben, rügen, tadeln, feiern, mal auf Händen tragen, mal mit Pauken, Trompeten und Fäusten auf mich losgehen. Ihr dürft das. Ihr seid quasi Familie, Freunde, Weggefährt:innen.

Auch wenn ihr hie und da mit mir schimpft (SEX!), gehört ein grosser Teil meines Herzens euch.

Ich finde, wir hatten ein gutes Jahr. Viel Aufregung, viel Herzklopfen, viel Unsicherheit, grosse Fragen, grosse Abenteuer, Streit, Sex (!) und ein bisschen Fremdknutschen.

Schaue ich aufs nächste Jahr, freue ich mich. Irgendwie ist alles offen. Vielleicht heirate ich doch noch. Oder bekomme ein lustiges Kind. Oder trenne mich. Wobei nein. Das will ich nicht. Dann ziehe ich eher in ein Haus voller Polyamorie lebenden Menschen, die Sandro und ich dann alle auch lieben.

Oder ich werde Privatdetektivin.

Oder oh, Michael Steiner verfilmt endlich diese Kolumne. Und ihr spielt alle euch selber. Jemand muss mich spielen. Sommersprosse? Frieda? Frau Kanone? M. mit Stil? Die Raupe? Ich bin für die Raupe.

Dann brauchen wir noch einen Sandro. Hoi Bratwurst. Oder Waldorf?

Oder wir nehmen Tigerchen und Bambusbjörn als Emma und Sandro?

Ich selber spiele Gawayn. Oder Frau Fischer.

lily.mcclean ist Cleo.

Eine Drehbuchautorin brauchen wir nicht, sehr geehrter Herr Steiner. Die besten Geschichten schreibt das Leben selber.

Ich freue mich drauf. Und auf euch. Ich bleibe nämlich hier. Und feire weiterhin mit euch die schönen und weniger schönen Facetten meines Lebens.

Ich wünsche euch von Herzen schöne Festtage, einen krassen Rutsch ins neue Jahr. Enorm viel Spass, Geld, Fame. Liebe, Gesundheit, Sex. Tolle Jobs, viele Lacher. Beste Freunde. Wohlwollende Familie. Self love. Tolles Essen, viele Drinks, geile Partys. Grandiose Dates. Oder weiterhin harmonische lange Beziehungen ohne Sexflaute. Und wenn mit, dann dass ihr darüber lachen – und dann vögeln – könnt.

Zugegeben, hie und da verstehe ich euch nicht . Ein Fakt, der meine Liebe zu euch nicht schmälert. Drum hier schwarz auf weiss und offiziell und nicht nur weil jetzt dann Weihnachten ist:

Spätestens wenn ich abends ins Bett gehe, liebe ich euch from the botton of my heart.

Apropos Liebe: Sandro, du Nervensäge, du bist das Beste, das mir vor tausend Jahren passiert ist. Du bist das Beste, das mir die nächsten tausend Jahre passieren kann. Du bist mein Daheim. Du bist mein bester Freund. Mein bester Lover. Du bist mein Team. Sandro, du bist alles, das ich brauche. Und du bist alles, das ich will. Du bist, was ich unter glücklich sein verstehe. Danke, dass wir gemeinsam frei sein können. Es bedeutet mir die Welt. Du bedeutest mir die Welt. Meine Welt.

From Emma with love

*Hat mir eine sehr gut unterrichtete Quelle verraten

