«Ich habe mich in dieselbe Frau wie mein Kumpel verschossen – was tun?»

Liebe Emma



Ich bin 20 Jahre alt und seit der Enttäuschung mit meiner ersten grossen Liebe lief bei mir nicht besonders viel in Sachen Frauen. Ich bin von Natur aus schüchtern und diese Situation hat mir viel Selbstbewusstsein und Vertrauen geraubt. Dies ist mittlerweile schon mehr als zwei Jahre her.



Nun zu meinem Anliegen.



Ein guter Freund hat mir einige Male von einem Mädchen an seiner Uni erzählt. Sie gefällt ihm und er nennt sie «meine zukünftige Frau». Zwischen ihnen läuft allerdings nichts. Sie sind aktuell nur Freunde.



Vor einigen Wochen habe ich sie an einer Hausparty kennengelernt. Er hat mir schon öfters Kolleginnen vorgestellt, aber ausgerechnet bei ihr spielten meine Gefühle verrückt. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und bei ihr bemerkte ich eine Offenheit meinerseits, was selten bei ersten Begegnungen auftritt.



Ich habe sie bereits ein zweites Mal getroffen und seither geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Genauer gesagt verspüre ich den Drang, sie zu einem Date einzuladen.



Ich glaube, dies wäre der ideale Zeitpunkt und ich möchte sie unbedingt kennenlernen, da ich auch ein gewisses Interesse von ihrer Seite spüre. Mir ist bewusst, dass ich mich gerade sehr egoistisch verhalte. Ich würde allerdings niemals hinter dem Rücken meines Freundes mit ihr ausgehen.



Bin ich ein schlechter Freund? Warum spielt mein Kopf so verrückt? Ist es die Sehnsucht nach Liebe? Ist sie wirklich so besonders wie ich denke? Oder sollte ich diese Situation einfach vergessen?



Liebe Grüsse,

Beno​