Emma Amour

Liebst du jetzt Chantal, Suff-SMS-Sandro?

Nach einem Date, bei dem ich SSMSS mit Kartoffeln gesehen habe, bin ich ja leicht verschossen in den Guten. Eigentlich cool, wenn da nicht diese olle «Schontalllll» wäre.

Emma Amour Folgen

Ich sage ja immer sehr laut, dass ich NICHT in Suff-SMS-Sandro und er NICHT in mich verliebt ist. Das ist grundsätzlich auch meistens wahr.

Was aber auch wahr ist, ist, dass wir in den letzten rund 13 Jahren schon oft ineinander verliebt waren. Dummerweise nie gleichzeitig. Er oft in mich, wenn ich einen Freund hatte. Haha. Klassiker. Weiss er, weiss ich, wissen wir alle.

Und ich, ich war immer dann in ihn verliebt, wenn er tolle Sachen gemacht hat. Suff-SMS-Sandro macht viele tolle Dinge. Er hat mir schon den Hochzeitsmarsch auf dem Klavier vorgespielt. Er hat mit Kreide Nachrichten vor meinem Haus hinterlassen. Und er hat ein ganzes Konzert lang in der dritten Reihe mit mir geknutscht.

Oh, und einmal hat er sogar in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Strassennamensschild meiner Strasse abmontiert und mir geschenkt. Ist verjährt, liebe Polizei.

Im Unterschied zu Sandro bin ich aber nicht sooo gut darin, meine Gefühle zu kommunizieren und so habe ich nur drei von sieben Malen Verschossensein tatsächlich zugegeben, dass ich verschossen bin. Und das auch nur im Suff und dann hat er es mir nicht geglaubt.

Anyhow.

Jetzt jedenfalls hatten wir eine sehr sehr lange Phase, in der (glaubs?) keiner von uns beiden in den anderen verliebt war. Bis wir neulich einen Tag zu viert – Sandro, zwei Kartoffeln und ich – verbrachten und meine Gebärmutter nachher meinem Herz sagte, dass es sich jetzt mal wieder in SSMSS vergucken könnte.

Als wäre das alles nicht verworren genug, ist jetzt da aber eine Chantal. Die Französin, die Suff-SMS-Sandro neulich in Südfrankreich aufgerissen hat und die er so richtig super findet. Im und ausserhalb des Bettes.

Sie war kürzlich für ein verlängertes Wochenende in Zürich. Seit da habe ich nichts mehr von ihm gehört. Also melde ich mich mal:

Ich Gehst du jetzt mit Chantal?

SSMSS Sie ist schon très belle, meine Gute.

Ich So richtig Girlfriend-Amour-gut?

...

Mein Herz pocht.

...

SSMSS Scho biz, ui ui ui!

...

Chantal nervt.

...

Ich Das war also ein Wochenende mit Amour UND Romantik? So richtig Zmorgen ans Bett bringen und Hand in Hand am Fluss spazieren?

SSMSS All in, Emma. Ja!

Ich Hab ich dich mal wieder verloren?

SSMSS Wir sind wir. Wir können uns gar nicht verlieren.

Ich Aber das Vögeln, das macht mal wieder ein Päuseli auf dem Eis, richtig?

SSMSS Uff. Emma. Je ne sais pas …!

Ich lege das Handy weg.

30 Minuten später:

SSMSS Fragst du, weil du vögeln willst?

Ich Janeinvielleicht.

SSMSS Emma?

Ich Ja?

SSMSS Wasn los?

Ich Bin leicht in den Onkel in dir verliebt.

SSMSS Das ist okay. Jede Wette, das ist in einer Woche vorbei?

Ich Was, wenn nicht?

SSMSS Dann Chantal, du und ich?

Ich Hau ab!

SSMSS Okay, easy bleiben. Dann nochmal Karten neu mischen?

Ich Gut. Aber sag, diese Schontall, siehst du die jetzt wieder?

SSMSS Ja, nächste Woche reise ich zu ihr. Zwei Wochen Alltag mit Homeoffice bei ihr. Mal schauen, wie sich das anfühlt.

Ich Hab nicht viel Spass. Also schon ein bisschen. Aber nicht zu sehr.

SSMSS Emma, Chantal, Géeraldine, Francoise, Trudi, Celeste, Petra und Lisa hin oder her, bis jetzt warst du immer die Konstante. Und die Beste. Und hattest die schönsten Brüste. Hilft das?

Ich Geh!

SSMSS Okay. Wir sehen/lesen/küssen uns, wenn ich zurück bin.

Ich Burn in hell.

SSMSS Ich dich immer 1 mehr.

Adieu,

Emma Amour ist ... … Stadtmensch, Single, Mitte 30 – und watsons Bloggerin, die nicht nur unverfroren aus ihrem Liebesleben berichtet, sondern sich auch deiner Fragen annimmt. Und keine Sorge: Du wirst mit deinen Fragen anonym bleiben – so wie auch Emma. Madame Amour ist es nämlich sehr wichtig, auch weiterhin undercover in Trainerhosen schnell zum Inder über die Strasse hoppeln zu können.