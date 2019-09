«Soll ich die offene Beziehung mit dem 10 Jahre älteren beenden?»

Liebe Emma,



ich bin seit fünf Jahren in einer offenen Beziehung. Als wir uns kennenlernten, war ich 16 und er 26. Wegen des Altersunterschieds trafen wir uns nur zum Kiffen und Vögeln. Doch mit den Jahren wurden wir zu besten Freunden. Da ich aber ständig das Gefühl habe, dass ich etwas Neues will, haben wir uns schon sehr oft getrennt. Aber immer wieder finden wir zueinander.



Ich bin halt noch jung und planlos, er hingegen sagt, dass er seine Hörner schon abgestossen hat und bei mir bleiben will, weil er mich liebt. Ich ihn eigentlich auch, aber ich habe Angst, meine Jugend nicht genug auszuleben, weil ich schon so lange bei ihm bin.



Da wir ja in einer offenen Beziehung sind, habe ich auch ab und zu Sex mit jemand anderem, aber es fühlt sich nie so schön und vertraut an wie mit ihm. Denn auch emotional verstehen wir uns sehr gut und haben viele Gemeinsamkeiten.



Ich weiss einfach nicht, wie ich herausfinden kann, ob ich der Liebe mit ihm eine Chance geben soll, es bei der offenen Beziehung bleiben lasse oder ihn komplett loslassen muss. Wegen des Altersunterschieds wird es immer Probleme geben. Denn er wird immer chilliger und älter, ich hingegen lebe noch ein sprunghaftes Alki-Partyleben.



Aber als Freund und Mensch ist er mir so wichtig wie kein anderer. Und da wir in einer kleinen Stadt wohnen und unsere Freundeskreise sich auch vermischt haben, ist es fast unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen.



Ich freue mich sehr, wenn dir irgendwas dazu einfällt und du mir einen guten Denkanstoss geben kannst.



Liebe Grüsse,

Silvia