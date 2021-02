«Ich kann ihn nicht vergessen, obwohl er mich betrogen hat …»

Leben

Liebe Emma,



seit fast eineinhalb Jahren werde ich meinen Liebeskummer nicht los. Immer wenn ich glaube, dass ich über meinen Ex hinweg bin, erlebe ich ein Flashback in Form von Träumen, Erinnerungen oder Sehnsüchten nach ihm.



Er ist über mich hinweg. Hat eine neue Freundin. Warum kann ich das nicht? Er ist fremdgegangen und daher die Trennung – ich bereue diesen Schritt nicht, denn dort ziehe ich meine Grenze endgültig. Trotzdem fehlt er mir immer noch schrecklich.



Mit niemandem habe ich mich seither so frei, wild und verstanden gefühlt wie mit ihm. Keiner hat in mir bisher so ein Kribbeln ausgelöst wie er.



Wann hört dieses Gefühl der Sehnsucht und der Enttäuschung auf oder was kann ich dafür tun? Denn wenn ich noch ein weiteres, schlechtes oder langweiliges Date erleben muss, gehe ich ins Zölibat oder adoptiere eine Katze – und für beides bin ich noch nicht ready.



Ich hoffe, du kannst mir helfen! Meinen Glauben an die Liebe habe ich nämlich (noch) nicht verloren – nur meine Geduld.



Herzlichst,

Vicky



PS: Das mit dem Zölibat habe ich sogar schon ausprobiert... für 6 Monate. Einfach unbefriedigend.

Liebe Vicky,

ach je, es tut mir so leid, dass du schon so lange durch die Liebeskummer-Hölle musst. 1,5 Jahre Herzschmerz fühlen sich wie zehn Ewigkeiten an. Weiss ich auch aus eigener Erfahrung bestens. Nun kommts aber: 1,5 Jahre Trennungsschmerz sind gar nicht aussergewöhnlich lang.

Meine gute Freundin, eine Psychologin, sagt, dass «normaler» Trennungsschmerz mindestens ein Jahr dauert.

Ich finde, dass es für dich spricht, dass du dir deines Schmerzes bewusst bist. Du datest zwar, merkst aber, dass du noch gar nicht wirklich so weit bist. Wenn ich richtig rauslese, datest du gerade nicht. Ist doch gut so. Nimm dir die Trauerzeit.

Ich bin mir sicher, dass man enorm viel besser in ein neues Abenteuer oder in eine neue Liebe starten kann, wenn man sich die Trennungsschmerz-Auszeit so richtig gegeben hat.

Logisch, ist man selber gerade darin gefangen, ist man sicher, dass der Zustand schon ewig dauert und noch ewig dauern wird. Ich verspreche dir, dass dem nicht so ist.

Ich bin sogar recht guter Dinge, dass du den schlimmsten Brocken schon hinter dir hast. Mit jedem Tag wirds ein bisschen besser. Dein Kopf weiss ja schon lange, dass ein Mann, der dich betrügt, nicht der Richtige sein kann. Das Herz ist biz langsamer, aber es weiss es auch. Und es wird den Kopf einholen.

Und dann, wenn der Moment gekommen bist, dann wird da die grosse Freiheit in deinem Kopf und in deinem Herz sein. Dann wirst du wieder Dates haben. Und selbst wenn da das ein oder andere mies sein wird, wirst du darüber schmunzeln können. Bis du dann an das Date gehst, das dich umhauen wird.

Bis dahin brauchts halt Geduld. Ich weiss, unsexy. Aber leider wahr. Und das mit dem Zölibat. Da bin ich ganz mit dir. Been there, war nichts für mich!

Halte etwas durch, es wird sich lohnen.

Versprochen.

Deine

Und was würdest du Vicky antworten?

