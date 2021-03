Emma Amour: «Wie kann ich beim Sex vaginal kommen?»

Leben

Liebe Emma,



ich bin Mitte zwanzig und hatte schon mit mehreren Männern Sex. Was ich aber noch nie hatte, ist ein vaginaler Orgasmus.



Es gibt so viele Theorien und Bücher dazu, wie Frauen kommen sollen. Aber taugen die was?



Hast du mir eventuell einen Tipp, wie auch ich beim Sex kommen kann? Oder auch wie ich alleine üben könnte, um dann beim Sex zu kommen?



Vielleicht klingt das altmodisch, aber für mich steht beim Geschlechtsverkehr mit einem Mann immer noch an erster Stelle, dass der Mann kommt. Mich selber nehme ich oftmals zurück dabei.



Das heisst ja nicht, dass ich keinen Spass dabei hätte, für mich steht der Orgasmus einfach nicht im Vordergrund. Trotzdem fühle ich mich beschämt, wenn ich es nicht schaffe, dass ein Mann zum Höhepunkt kommt.



Ich habe auch häufig gelesen, dass es an der Anatomie der Frau liegen kann und gewisse Frauen einfach zu denen gehören, die nie einen vaginalen Orgasmus haben werden.



Ich freue mich auf deine Antwort,

Lia



Hoi Lia,

wie gerne würde ich dir an dieser Stelle DIE Anleitung geben, mit der du garantiert vaginal kommst. Das kann ich leider nicht. Weil es DIE Anleitung gar nicht gibt.

Rund um den vaginalen Orgasmus existieren Abertausende Mythen. Da blicke ich auch schon lange nicht mehr durch. Es gibt ja sogar Theorieren, die besagen, dass es den rein vaginalen Orgasmus gar nicht gibt. Dass eine Frau, ganz ohne klitorale Stimulation, gar nicht zum Orgasmus kommen kann.

Ich habe mich mal etwas in meinem Freundinnenkreis umgehört und will dir gerne an dieser Stelle ein paar Stimmen weitergeben. Meine Freundin Cleo ist sich sicher, dass in der Reiterstellung JEDE vaginal kommen kann. Ich habs schon x-fach probiert und nicht geschafft.

Eine andere Dame in meinem nahen Umfeld schwört auf Sex von hinten. Eine weitere Kandidatin weiss, dass Frau beim fingern mit zwei Fingern einfach nicht anders als vaginal kommen kann.

Ich könnte hier noch lange weitermachen. Was zwar spannend wäre, den Rahmen aber etwas sprengen würde. Ich vermute, liebe Lia, dass es nur einen Weg gibt: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren!

Den einzig konkreten Tipp aber, den ich dir gerne ans Herz legen will, ist, dass es schön ist, dass dir beim Sex das Wohl des Mannes so am Herzen liegt, du sollst aber deinen eigenen Spass dabei trotzdem nicht aussen vor lassen. Du bist beim Sex genau so wichtig wie dein Partner.

Und manchmal ist eine Prise Egoismus sogar ganz schön heiss. Dein Partner kann es unter Umständen ganz schön scharf finden, wenn du dir einfach nimmst, was dir gefällt, wenn du einfach die Initiative ergreifst.

Was sicher auch hilft, ist das «abschalten» im Kopf. Vielleicht ist es mit dem vaginalen Orgasmus genau gleich wie mit dem Verlieben. Er kommt dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Ich wünsche es dir, mir und all den anderen Frauen da draussen, die nicht ganz so easy peasy mal nebenbei zum vaginalen Orgasmus kommen.

Alles Liebe und viel tollen Sex wünsche ich dir.

Deine

Und was würdest du Lia antworten?

