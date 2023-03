Der Porto Timoni Beach wird auch Schmetterlingsbucht genannt. bild: its coop travel

Korfu begeisterte schon Sisi! Das alles bietet die griechische Insel

Türkises Wasser, eine zerklüftete Bergwelt und über 4 Millionen Olivenbäume: Herzlich willkommen auf Korfu, liebe Reisefreunde! Erfahre hier mehr über einsame Buchten, grandiose Aussichtspunkte und charmante Tavernen.

Unsere Reiseberaterin hat für euch die griechische Insel unter die Lupe genommen: Lies in ihrem Bericht, was es alles zu erleben und entdecken gibt!

Afionas

Wir starten beim Porto Timoni Beach welcher auch gerne Schmetterlingsbucht genannt wird. Weshalb Schmetterlingsbucht? Auf beiden Seiten ragt die Landzunge ins türkisfarbene Meer hinaus und formt somit zwei Buchten. Das Naturspektakel ähnelt von oben einem Schmetterling – wunderschön! Für die kleine 30-minütige Wanderung bis zum Strand runter, empfehle ich dir, die Flip-Flops mit Turnschuhen einzutauschen, denn der Weg ist ziemlich steinig und steil. Am Strand angekommen, hast du dir einen Sprung ins erfrischende, kristallklare Wasser verdient.

Die zwei Badebuchten am Porto Timoni Beach. bild: ITS coop travel

Mein Restaurant-Tipp

Baden macht bekanntlich hungrig. Gerne mein Tipp gegen einen knurrenden Magen: Restaurant Porto Timoni. Das Restaurant geniesst eine wunderbare Hanglage, welche dir einen herrlichen Ausblick auf den Georgios Beach gewährt. Wir bestellten leckere Souvlaki und einen frisch gepressten Orangensaft. Das Essen schmeckte hervorragend, die Bedienung war sehr freundlich und die Aussicht grandios.



Übrigens, Souvlaki (übersetzt Spiesschen) ist ein griechisches Grillgericht und einfach nur yummie.

Traumhafte Aussicht vom Restaurant Porto Timoni. Bild: its coop travel

Weiter nach Korfu Stadt

Die Stadt ist vor allem bekannt für die Alte und Neue Venezianische Festung sowie für die St. Spyridon Kirche. Die Festungsanlagen können normalerweise besucht werden, aufgrund Covid-19 waren diese bei unserem Besuch jedoch geschlossen. Unser Alternativ-Programm: durch die Gassen schlendern und ein paar Kleinigkeiten shoppen.

Malerische Gässchen in Korfu Stadt. Bild: its coop travel

Hast du alle Geschenke für die Zuhausegebliebenen beisammen und für dich auch eine schöne Ferienerinnerung ergattert, ist es an der Zeit, ein hübsches Restaurant aufzusuchen. In Korfu Stadt hast du die Qual der Wahl. Das Angebot an einladenden griechischen Tavernen ist riesig und das Essen schmeckt überall wahnsinnig lecker – Also immer schön der Nase nach!

Shoppen in Korfu Stadt mit Blick auf die St. Spyridon Kirche. bild: its coop travel

Typisch Griechenland!

Ausserhalb von Korfu Stadt (ca. 4 km) findest du eine wunderschöne Windmühle, ein tolles Sujet für ein Erinnerungsfoto aus deinen Korfu-Ferien. Die Windmühlen sind typisch für Griechenland, sonst vor allem auf den Inseln der Kykladen sehr oft anzutreffen. Sie sind Zeugen aus einer vergangenen Epoche und stehen heute für Kultur und Tradition. Ein Griechenlandfoto mit, vor oder von diesem typischen Fotosujet darf also nicht fehlen.

Typisches Griechenlandfoto mit einer Windmühle. Bild: its coop travel

Kanal der ewigen Liebe

Einer Legende nach sollen Liebespaare, welche den «Canal d’Amour» gemeinsam durschwimmen, für immer glücklich zusammenbleiben. Na, traut ihr euch? Der Küstenort Sidari ist nicht nur wegen der Legende einen Besuch wert. Die Weitsicht über das Meer ist atemberaubend.

Liebespaare, welche hier durchschwimmen, bleiben für immer zusammen. Bild: its coop travel

Postkartenmotiv Nr. 1

Die Kirche Vlacherna befindet sich auf einer kleinen Felseninsel, welche mit einem kurzen Damm verbunden ist. Die Kirche liegt direkt neben der Einflugschneise von Kanoni, welche die einzige Start- sowie Landebahn des Flughafens Korfus ist. Die Kirche ist das Wahrzeichen Korfus und somit auf sehr vielen Postkarten zu finden. Zudem wurde die Kirche durch den Bond-Film «James Bond 007 – in tödlicher Mission» im Jahr 1981 berühmt.

Das Wahrzeichen von Korfu. bild: its coop Travel

#whataview

Kaiser's Throne oberhalb von Pelekas ist definitiv einen Halt wert, denn hier befindet sich ein Aussichtspunkt, welcher einen 360° Rundumblick über die Insel und weit über das Meer gewährt. Der deutsche Kaiser Willhelm der II. soll hier jeweils gesessen und der Sonne beim Untergehen zugesehen haben – daher auch der Name des wahrlich sehr schönen Plätzchens. Für deinen Mietwagen stehen auch genügend Parkplätze zur Verfügung und das sogar kostenlos.

Geniesse kaiserliche Blicke über Korfu. bild: its coop travel

Einen zweiten Stopp empfehle ich dir im Ort Pelekas. In diesem charmanten Städtchen gibt es einige romantische Restaurants zu entdecken. Zuerst eine feine Moussaka geniessen und dann den Sonnenuntergang beobachten oder umgekehrt.

Schiff Ahoi in Paleokastritsa

Einen Tag lang Kapitän sein auf dem Meer von Korfu. bild: its coop Travel

Wenn du in der Region Paleokastritsa Halt einlegst, musst du unbedingt ein Boot mieten und die unzähligen Buchten erkundigen. Das azurblaue Wasser schimmert so unglaublich schön, dass man gleich reinspringen möchte. Für diese 20-PS-Boote brauchst du auch keine Bootsprüfung oder Ähnliches. Mein Lieblingsspot, welchen wir per Boot besucht haben, war definitiv der Kastelli Beach. Der Strand besteht aus weissen, glatten Steinen und lässt das Wasser dadurch ganz hellblau schimmern. Auf gar keinen Fall die Schnorchel-Ausrüstung vergessen, denn hier tummeln sich ganze Fischschwärme herum.

Fifty Shades of blue in Korfu. bild: its coop travel

Bist du wieder zurück an Land, erwarten dich in Paleokastritsa charmante Restaurants. Mein persönlicher Restaurant-Tipp für dich ist die «Yialos Beach Taverne». Hier gibt es feines Gyros zu einem erschwinglichen Preis. Während dem Essen geniesst du eine Sicht auf die Agios Spyridon Bay sowie auf das Kloster von Paleokastritsa hoch auf dem Berg.

Griechisches Essen direkt am Strand, was gibt es besseres? bild: its coop travel

Nächster Halt: Cape Drastis

Am nordwestlichen Punkt der Insel erwartet dich das Naturspektakel Cape Drastis. Die Sicht auf die malerischen Kalksteinformationen ist grandios. Falls du mit festem Schuhwerk ausgestattet bist, empfehle ich dir die Wanderung auf das Kap (ca. 30 min) und anschliessend hast du die Möglichkeit, dich in der Bucht abzukühlen. Von hier aus werden auch Bootsausflüge nach Sidari (Canal d’Amour) angeboten.

Die Aussicht auf Cape Drastis. bild: its coop travel

Peroulades

Ein weiterer Foto-Spot, den ich dir nicht vorenthalten möchte, ist die spektakuläre Felsenklippe bei Loggas Beach. Ganz in der Nähe befindet sich die 7th Heaven Bar. Eine moderne Bar mit Schaukeln zum Sitzen und einem Skywalk. Ein echt cooler Spot, um bei einem Drink der Sonne beim Untergehen zuzusehen.

Beeindruckende Felsenklippen bei Loggas Beach. bild: its coop travel

Fazit

Korfu ist eine traumhafte und sehr vielfältige Insel, welche für Entdecker und Griechenland-Fans einiges zu bieten hat. Gesehen habe ich noch lange nicht alles. Auf meiner nächsten Korfu-Reise werde ich ganz bestimmt Achilleion, den Palast von Kaiserin Sissi, besichtigen sowie den Pantokrator, der höchste Berg auf Korfu, besteigen.

In diesem Sinne: Bis bald Korfu, bis bald liebe Reisefreunde.