Das ist der «hässlichste Hund der Welt» – so sehen Rang 2 und 3 aus

epa12290649 Petunia, a French bulldog mix and her handler, Shannon Nyman was awarded First Place in the 2025 World?s Ugliest Dog Contest at the Sonoma County Fair in Santa Rosa, California, USA, 08 Au ...
Petunia räumt 5000 US-Dollar ab.Bild: keystone

09.08.2025, 09:5409.08.2025, 09:54
Mehr «Leben»

Kurze Stummelbeinchen, Glupschaugen und ein faltiges Gesicht: Diese wenig schmeichelhaften Attribute haben Petunia zum Sieg verholfen. Der Bulldoggen-Mischling wurde in Nordkalifornien zum «World's Ugliest Dog», also zum hässlichsten Hund der Welt gekürt. Der zwei Jahre alte Vierbeiner gewann den schon seit den 70er Jahren ausgetragenen Traditionswettbewerb am Freitagabend (Ortszeit) in Santa Rosa. Besitzerin Shannon Nyman aus dem US-Bundesstaat Oregon nahm strahlend ein Preisgeld von 5000 Dollar (etwa 4300 Euro) entgegen.

Jinny Lu, ein fünfjähriger Mops mit schief heraushängender Zunge, belegte den zweiten Platz. Er hatte schon 2023 an dem Wettbewerb teilgenommen, ging damals aber leer aus. Besitzerin Michelle Grady konnte sich nun immerhin über ein Preisgeld von 3000 Dollar freuen.

epa12290655 Jinny Lu, a pug in the dog pin with her owner, Michelle Grady before winning Second Place in the 2025 World?s Ugliest Dog Contest at the Sonoma County Fair in Santa Rosa, California, USA, ...
Auf Rang 2 folgt Jinny Lu. Bild: keystone

Poppy, ein 7-jähriger Chinesischer Schopfhund mit viel nackter Haut und wenigen weissen Haarbüscheln, landete auf dem dritten Rang. Sein Auftritt wurde mit 2000 Dollar belohnt.

epa12290662 Poppy, a Chinese Crested/Gremlin mix and her owner Allison Green awarded Third Place in the 2025 World?s Ugliest Dog Contest at the Sonoma County Fair in Santa Rosa, California, USA, 08 Au ...
Gerade noch aufs Podest geschafft: Jinny Lu.Bild: keystone

Um einen Platz auf dem Treppchen zu sichern, mussten sich die Vierbeiner auf einer Bühne vor klatschenden Zuschauern präsentieren. Eine Gruppe von Juroren stimmte dann ab, wobei Aussehen, Persönlichkeit und die Reaktion des Publikums in ihre Entscheidung einflossen.

Siegerauftritt in der Morning-Show

Auf Petunia kommt jetzt noch ein weiterer Auftritt zu. Neben der Siegerprämie wird Hund und Frauchen auch ein Flug nach New York spendiert, wo der Champion am Montag in der Morning-Show des Senders NBC präsentiert wird.

Im vorigen Jahr kam diese Ehre einem Pekinesen namens Wild Thang zu. Der damals Achtjährige punktete mit Sturmfrisur und seitlich heraushängender Zunge. Nach Angaben seiner Halterin hatte er sich als Welpe mit dem Staupe-Virus infiziert und körperliche Deformationen zurückbehalten.

Man wolle sich bei dem Wettbewerb nicht über die «hässlichen» Hunde lustig machen, sondern vielmehr ihre liebenswerten und schönen Seiten herausstellen, erklärten die Organisatoren. Viele der Teilnehmer stammen aus Tierheimen. Mit der Aktion wird auch dazu aufgerufen, ausgesetzten Tieren ein neues Zuhause zu geben. (sda/dpa)

