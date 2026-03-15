Gemeinsam mit Barbara Schöneberger startete Stefan Raabs neue Show zur Prime-Time. Bild: rtl

«Zeit von Raab vorbei»: Publikum zerreisst Stefan Raabs neue Show in der Luft

Am Samstagabend startete RTL einen Neuversuch, das Gesicht des Senders wieder ins Primetime-Rampenlicht zu rücken. Doch während Stefan Raab schon mit einem Gastauftritt bei «Let's Dance» am Freitag nicht gut ankam, scheint das Publikum von seiner neuen Show mit Barbara Schöneberger auch nicht begeistert zu sein.

Anika Jany / watson.de

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«Wer weiss wie wann was war?» – ein Show-Name, der nicht unbedingt durch seine Einprägsamkeit glänzt. Trotzdem schalteten etliche Menschen ein, um sich die neue, von Stefan Raab als «innovativ» angekündigte Sendung des Entertainers anzuschauen.

Das Prinzip der Show ist schnell erklärt. Das Studiopublikum ist in drei Generationen unterteilt – von 20 bis 39 Jahre, von 40 bis 59 Jahre und über 60 Jahre.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer treten in Gruppen in verschiedenen Quiz-Kategorien querbeet durch Popkultur, TV, Musik und Zeitgeschichte an. Jede Generation bekommt einen prominenten Paten und die Gewinnergruppe erwartet einen Preis von 100'000 Euro, der unter der siegreichen Generationsgruppe aufgeteilt wird.

An Stefan Raabs Seite: Barbara Schöneberger. Schaut man sich allerdings auf X um, wird klar, dass nicht einmal die etwas herausreissen konnte: «Wer weiss wie wann was war» fällt beim Publikum durch.



«Wer weiss wie wann was war?»: RTLs neuer Stefan-Raab-Versuch

Am 14. März ging Stefan Raabs neuestes Showexperiment zur Primetime an den Start. Schon am Freitagabend rührte er in der zweiten Liveshow von «Let's Dance» die Werbetrommel für seine neue Sendung.



Und das ist auch verständlich, bedenkt man, dass der Entertainer in letzter Zeit bei RTL nicht unbedingt durch seine Reichweite glänzen konnte. Nach einem kleinen Erfolg des Dschungelcamp-Specials «Die halbe Stunde nach der Stunde danach» zog RTL daraus das Fazit, Raab in die Late-Night zu schieben. Allerdings sank die Show auch auf dem neuen Sendeplatz schon bald auf ein neues Allzeittief.



«Wer weiss wie wann was war? Die Show der Generationen» sollte also jetzt nicht nur für bessere Zahlen, sondern auch für eine positivere Publikumsresonanz sorgen. Leider ist das Gegenteil eingetreten.

Publikum kritisiert Stefan Raabs neue Show gewaltig

Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren – gelinde gesagt – nicht begeistert von der TV-Premiere der neuen Raab-Show. Ein ziemlich eindeutiges Urteil kristallisiert sich aus den zahlreichen Social-Media-Stimmen heraus, das ein X-User auf den Punkt bringt: «Ich glaube, die TV-Zeit von Raab ist vorbei».

Ein weiterer User stimmt zu: «Raab merkt leider nicht, dass er seinen Zenit längst überschritten hat und mit seinem peinlichen 90er-Jahre-Altherrenhumor einfach nur aus der Zeit gefallen wirkt.»

Andere gratulieren ProSieben, die damals die «Chance zum Raab-Comeback – um's mal mit Tinder zu sagen – nach links wischten». Der Moderator feierte seinen vorläufigen Abschied beim Sender im Jahr 2015, agierte bis Ende 2023 noch als Produzent im Hintergrund, wurde dann aber im September 2024 von RTL abgeworben.

«Wer weiss wie wann was war»: Nicht nur Raab ist das Problem

Auf Social Media wird aber nicht nur gegen Raab, sondern allgemein gegen die Show gewettert. So schreibt ein Zuschauer, dass die Sendung «null Konzept» hätte und beklagt, dass der Gesang der Sendung, die eigentlich eine Quizshow sein möchte, eher an den «Fernsehgarten» oder die «Chartshow» erinnern würde. Andere bezeichnen «Wer weiss wie wann was war» schlicht und einfach als einen «Fiebertraum».

Und ein Kommentar wundert sich schon zur TV-Premiere: «Bin schon gespannt, wann das auch wieder abgesetzt wird.» Tatsächlich ist diese Aussage gar nicht so weit hergeholt.

Seit seinem Comeback im September 2024 versucht Raab sich immer wieder durch diverse TV-Formate zu beweisen – und RTL zieht mit. «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab», die erste Sendung nach der Rückkehr des Entertainers, wurde nach nicht einmal einem Jahr Sendezeit wieder eingestellt.

Der Grund: schlechte Zahlen, miese Kritiken. Klingt wie ein Déjà-vu, wenn man sich die ersten Reaktionen zu «Wer weiss wie wann was war» anschaut.

Gewonnen wurde in der Auftaktshow trotzdem. Die Generation 40 bis 59 hatte dieses Mal die Nase vorn und gewann das versprochene Preisgeld von 100'000 Euro.

«Wer weiss wie wann was war? Die Show der Generationen» ist allerdings nicht die einzige Sendung, die Raab momentan in der Pipeline hat. Der Entertainer wird auch weiterhin den Samstagabend bei RTL dominieren – unter anderem gemeinsam mit Michael «Bully» Herbig in der Show «Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli». Die nächste Ausgabe läuft am 28. März.