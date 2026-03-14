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15-Jähriger fährt Freundin mit gestohlenem Bus zur Schule

15-Jähriger fährt Freundin mit gestohlenem Bus zur Schule

14.03.2026, 06:1514.03.2026, 07:11

Ein 15-Jähriger hat in Wiesbaden im deutschen Bundesland Hessen einen Linienbus gestohlen. Er fuhr damit rund 130 Kilometer bis nach Karlsruhe in Baden-Württemberg, um dort seine Freundin zur Schule zu bringen, wie die Polizei mitteilte.

Den Bus hatte der Jugendliche nach Angaben der Polizei am frühen Freitagmorgen auf dem Betriebsgelände eines Verkehrsbetriebs gestohlen. Er habe das Fahrzeug gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel in Gang gesetzt.

«Wie er an den Schlüssel gekommen ist und warum er den Bus so gut fahren konnte, wissen wir noch nicht», sagte eine Polizeisprecherin. Unklar sei auch, warum er die 14 Jahre alte Freundin auf diese ungewöhnliche – und unerlaubte – Weise zur Schule brachte.

Linienbus blieb unbeschädigt

Das Fehlen des in der Nacht gerade erst vollgetankten Busses wurde gegen 6.00 Uhr in der Früh bemerkt. «Da man erst davon ausging, dass ein Busfahrer mit einem falschen Bus unterwegs sei, wurde der Vorfall erst gegen Mittag bei der Polizei bekannt.» Ermittlungen führten dann in Richtung Karlsruhe – wo eine Polizeistreife den Bus zu Mittag bemerkte. Kurz zuvor hatte der 15-Jährige seine Freundin eingesammelt.

Der Jugendliche muss sich nun wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei übergab ihn an seine Erziehungsberechtigten. Der Linienbus blieb unbeschädigt.

(sda/apa/dpa)

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Die beliebtesten Kommentare
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Katerchen
14.03.2026 06:31registriert März 2023
Ein Roadtrip mit nem Linienbus schon mit 15. Und das Fahrzeug blieb unbeschädigt. Respekt!
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knorz
14.03.2026 06:34registriert Mai 2022
Geile Siech 🤣
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