Udo Lindenberg in der Klinik – Sorge um 80-Jährigen

Sorge um Udo Lindenberg: Eine geplante Veranstaltung des Sängers wird kurzfristig abgesagt, die Rede ist von einer wochenlangen Auszeit.

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Noch am 17. Mai feierte Udo Lindenberg seinen 80. Geburtstag. In einer offiziellen Erklärung der Brost-Stiftung auf Instagram heisst es nun am Freitagmittag: «Mit grossem Bedauern müssen wir die für den 3. Juni 2026 in der Bürgerhalle Gronau geplante Veranstaltung 'Udo Lindenberg & Friends' absagen.»

Lindenberg könne nicht nach Gronau kommen. «Er befindet sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen. Wir bedauern dies sehr – gemeinsam mit Ihnen hatten wir uns auf einen besonderen Abend mit ihm und zahlreichen Weggefährten gefreut», heisst es in der Erklärung.



Noch ist unklar, wie ernst Lindenbergs Beschwerden sind. Der Rocker hat sich selber noch nicht geäussert. (ome/t-online)