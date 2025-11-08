wechselnd bewölkt
Jennifer Lawrence hat geheimen TikTok-Account – der Grund überrascht

FILE - In this image released by Lionsgate, Jennifer Lawrence portrays Katniss Everdeen in a scene from &quot;The Hunger Games.&quot; A fictional gesture from a Hollywood movie is being used as a real ...
Jennifer Lawrence startete in jungen Jahren mit «The Hunger Games» (Tribute von Panem) durch.Bild: AP/Lionsgate

Jennifer Lawrence hat einen geheimen TikTok-Account – und der Grund überrascht

Die US-Schauspielerin war bereits in zahlreichen Erfolgsproduktionen zu sehen, die ihr etliche Auszeichnungen bescherten. Und dennoch ist nicht alles über ihr Leben bekannt. So überraschen auch die Details, die sie nun über ihr Online-Doppelleben teilt.
08.11.2025, 12:5308.11.2025, 12:53
Michelle Nuhn / watson.de

Jennifer Lawrence zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Ob als Rebellin in «Die Tribute von Panem» oder als Oscar-prämierte Darstellerin in «Silver Linings» – kaum eine Schauspielerin ihrer Generation steht so sehr im Rampenlicht wie sie. Interviews, Preisverleihungen, Paparazzi-Fotos: Ihr Leben scheint vollständig öffentlich.

Und doch gelingt es der 35-jährigen Schauspielerin, einen Teil ihres Lebens vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Denn privat führt sie ein digitales Doppelleben, von dem selbst viele ihrer Fans nichts ahnten. Jennifer Lawrence hat einen geheimen TikTok-Account, den sie zu einem ganz bestimmten Zweck nutzt.

Ihr Doppelleben

Der Erfolg der von China kontrollierten Videoplattform ist enorm. Laut eines «Statista»-Berichts zählt TikTok zu den erfolgreichsten Apps überhaupt. Im Juni dieses Jahres belegte sie den zweiten Platz der weltweit meist heruntergeladenen Smartphone-Apps.

Inzwischen umfasst sie rund 1,59 Milliarden monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer – eine davon ist offenbar auch Jennifer Lawrence. Das zumindest verriet die Schauspielerin nun ihrem Co-Star Robert Pattinson.

This image released by Mubi shows Jennifer Lawrence in a scene from &quot;Die My Love.&quot; (Kimberly French/Mubi via AP) Film Review - Die My Love
Jennifer Lawrence im Thriller «Die, My Love» (2025). Bild: keystone

Im Rahmen eines Fandango-Interviews zu ihrem neuen Film «Die My Love» wurde sie von ihrem Schauspielkollegen gefragt, ob sie eine geheime Fan-Community habe.

Zwar verneinte sie das, offenbarte daraufhin aber ein weitaus interessanteres Detail: «Ich habe ein geheimes Leben auf Tiktok.» Pattinson hakt daraufhin nach, ob dieses auch eigene Fans beinhalte, woraufhin, Lawrence nur schmunzelnd entgegnet:

«Ich würde nicht sagen Fans. Ich streite mich auf Tiktok.»

Konkret gehe es dabei um Diskussionen in den Kommentaren der Plattform. «Ein Mädchen meinte mal: 'Wie alt bist du? Such dir ein Leben!'», erzählt Jennifer Lawrence sichtlich amüsiert über ihr Online-Verhalten.

Begonnen habe das Ganze mit Diskussionen über popkulturelle Themen wie «The Real Housewives» oder «The Kardashians». Besonders hitzig wurde es schliesslich, als Lawrence begann, sich in Debatten zur britischen Königsfamilie einzumischen.

«Viele Leute wussten einfach nicht, dass Queen Elizabeth II mit ihrem Cousin verheiratet war. Das ist einfach ein Fakt. Sie sind Cousins.» Gemeint sind die historischen Verwandtschaftsverhältnisse der einstigen Monarchin und Prinz Philip, die tatsächlich Cousins dritten Grades waren.

Robert Pattinson merkte scherzhaft an, dass sie sich offenbar in einem «extrem nischigen Teil von TikTok» verirrt habe. Nachdem sie sich gegen Kommentatoren gewehrt hatte, die behaupteten, sie würde die königliche Familie «beleidigen», gibt Lawrence zu: «Ich glaube, ich rage-baite [Anm. d. Red. provoziere] auf TikTok

Nicht jedes Prequel ist überflüssig! «Hunger Games» ist der Beweis

(watson.de)

Die hässliche Wahrheit über TikTok
