Donald Trump

Trump: Donald Trumps Sohn soll Frau in Not in London gerettet haben

Barron Trump soll Polizei bei Notfall in London alarmiert haben

22.01.2026, 15:2822.01.2026, 15:28

Mit einem nächtlichen Anruf bei der englischen Polizei soll der Sohn von US-Präsident Donald Trump, Barron Trump, mutmasslich eine Gewalttat verhindert haben.

Barron Trump watches as President Donald Trump attends an indoor Presidential Inauguration parade event at Capital One Arena, Monday, Jan. 20, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
Barron Trump ist der jüngste Sohn von Donald und Melania Trump.Bild: keystone

Das geht aus einer Verhandlung gegen einen 22 Jahre alten Angeklagten in Grossbritannien hervor, dem Körperverletzung und Vergewaltigung vorgeworfen werden. Das Opfer ist demnach gut mit Barron Trump bekannt.

In der fraglichen Nacht soll Barron Trump (19) mit dem Opfer ein Videotelefonat geführt und dabei einen Mann, mutmasslich den Angeklagten, mit im Raum gesehen haben. Der jüngste Sohn des US-Präsidenten (79) rief einer Aufzeichnung zufolge dann bei der Londoner Polizei an und alarmierte die Beamten.

«Ich rufe aus den USA an, ich habe gerade einen Anruf von einem Mädchen erhalten, wissen Sie, sie wird geschlagen», sagte Trump laut der Mitschrift, über die die Nachrichtenagentur PA berichtete. «Es ist wirklich ein Notfall.» Kennengelernt haben sollen sich das Opfer und Barron Trump über die sozialen Medien. Der Angeklagte bestreitet sämtliche Vorwürfe. (sda/dpa)

