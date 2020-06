Leben

Das waren die 90er! Welcher Song wird zum grössten Hit gewählt?

So, dann bringen wir deinen Discman mal zum Glühen! Hier warten 100 handgepflückte Songs der 90er-Jahre auf dich. Küre im Duell den grössten Hit des Jahrzehnts!

Die Basis für die Auswahl der Songs bilden die Jahreswertungen der Schweizer Hitparade der Jahre 1990 bis 1999. Es war – wie schon beim Duell der 80er-Jahre – eine richtig schwierige Aufgabe, lediglich hundert Songs aus zehn Jahren vorschlagen zu können. Letztlich ist es ein Mix aus Über-Hits, Evergreens und typischen Vertretern der 90er-Jahre.

Wähle im Duell den Hit, der dir besser gefällt!

Die grössten Hits der 90er! Mit: Un' Estate Italiana – Verdammt, ich lieb dich – I Promised Myself - It Must Have Been Love – Nothing Compares 2 U – U Can't Touch This – Wind Of Change – Joyride – (Everything I Do) I Do It For You – Senza una donna – Crazy – Ice Ice Baby – Losing My Religion – It's My Life – Rhythm Is A Dancer – To Be With You – Knockin' On Heaven's Door – Das Boot – Smells Like Teen Spirit – End Of The Road – Under The Brigde – Somebody Dance With Me – What Is Love – All That She Wants – No Limit – What's Up – I Will Always Love You – Mr. Vain – Die da – Bed Of Roses – Schrei nach Liebe – Alles aus Liebe – Fischer – Go West – Without You – 7 Seconds – I schänke dr mis Härz – Love Is All Around – Saturday Night – All I Wanna Do – Conquest of Paradise – Scatman – Be My Lover – Zombie – Back For Good – Cotton Eye Joe – Waterfalls – Ein Song namens Schunder – Country House – Disco 2000 – Born Slippy – Macarena – Insomnia – Children – Lemon Tree – Killing Me Softly – Gangsta's Paradise – Earth Song – Firestarter – Ironic – Wonderwall – W. Nuss vo Bümpliz – Time To Say Goodbye – I'll Be Missing You – Aicha – Don't Speak – Maria – Hedonism – Candle In The Wind – Barbie Girl – My Heart Will Go On – Engel – Bitter Sweet Symphony – Flugzeuge im Bauch – Ghetto Supastar – Torn – Bailando – Angels – The Rockafeller Skank – Schwan – How Much Is The Fish – Mambo No. 5 – Blue – Baby One More Time – I Want It That Way – Narcotic – Genie In A Bottle und und und …

