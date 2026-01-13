wechselnd bewölkt
Leben
Elon Musk

Grok: Malaysia zieht gegen X und die KI von Elon Musk vor Gericht

Malaysia zieht gegen X und die Grok AI vor Gericht

13.01.2026, 11:1413.01.2026, 11:14

Malaysia will rechtlich gegen Elon Musks Plattform X und das Unternehmen xAI vorgehen wegen der vom KI-Chatbot Grok generierten sexualisierten Bilder. Hintergrund sind den Angaben zufolge Versäumnisse beim Schutz der Nutzerinnen und Nutzer.

epaselect epa12644242 The Grok artificial intelligence (AI) website is displayed on a mobile phone as a nationwide restriction on the service takes effect, in Shah Alam, outside Kuala Lumpur, Malaysia ...
Bereits am Sonntag hatte Malaysia den Chatbot Grok gesperrt.Bild: keystone

«Es wurden Anwälte beauftragt, und ein Gerichtsverfahren wird in Kürze eingeleitet», teilte die malaysische Kommunikations- und Multimedia-Kommission (MCMC) mit.

Malaysia und Indonesien als weltweite Vorreiter

Bereits am Sonntag hatte Malaysia den Chatbot Grok gesperrt. Begründet wurde dies mit wiederholtem Missbrauch zur Erstellung und Verbreitung schädlicher Inhalte, darunter obszöne, sexuell explizite, anstössige und manipulierte Darstellungen ohne Einwilligung Betroffener. Am Samstag hatte auch Indonesien mit ähnlicher Begründung Grok vorübergehend blockiert. Die beiden Länder mit überwiegend muslimischer Bevölkerung sind mit diesem Schritt weltweit Vorreiter.

Besonders problematisch seien Inhalte gewesen, die Frauen und Minderjährige betreffen, teilte die MCMC weiter mit. Diese verstiessen gegen malaysisches Recht. Die Behörde habe X Corp und xAI, die beide Techmilliardär Musk gehören, am 3. und 8. Januar zur Entfernung entsprechender Inhalte aufgefordert – darauf sei aber nicht reagiert worden.

FILE - Elon Musk listens as President Donald Trump speaks during a news conference in the Oval Office of the White House, May 30, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, File) Donald Trump,Elon Mus ...
X, sowie die Grok AI gehören dem Tech-Milliardär Elon Musk.Bild: keystone

Der Betreiber X Corp und das KI-Unternehmen xAI könnten auch dann haftbar gemacht werden, wenn die Inhalte von Nutzern erstellt worden seien, gab sich die MCMC überzeugt. Die Unternehmen hätten die Kontrolle über Gestaltung, Einsatz und Moderation des Chatbots sowie über Massnahmen zur Risikobegrenzung. Zudem verwies die Behörde auf Defizite bei X bezüglich der Durchsetzung eigener Richtlinien.

Auch andere Länder reagieren

Bereits am Montag hatte die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom wegen von Grok erzeugter sexualisierter Bilder eine offizielle Untersuchung gegen X eingeleitet. Auch innerhalb der Europäischen Union war Musks Unternehmen in den vergangenen Tagen wegen solcher Bilder in die Kritik geraten. (sda/awp/dpa)

