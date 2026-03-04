UN: Frauen in keinem Land der Welt vollständig gleichgestellt

Mehr «Leben»

Der Hauptsaal der UN in New York. (Archivbild) Bild: keystone

Kurz vor dem Weltfrauentag haben die Vereinten Nationen der Gleichberechtigung von Mann und Frau ein verheerendes Urteil ausgestellt. «Kein Land der Welt hat die vollständige rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern erreicht», sagte Sarah Hendriks von der UN-Frauenorganisation in New York. Vielerorts seien zudem einst errungene Fortschritte wie der Schutz vor Gewalt, die Gleichberechtigung im Familienrecht und der Diskriminierungsschutz wieder in Gefahr.

Mehr als die Hälfte der Länder weltweit definiere Vergewaltigung etwa nicht auf der Grundlage der Einwilligung. In 74 Prozent der Länder seien Kinderehen legal. In 44 Prozent der Länder gebe es kein Gesetz, das gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit vorschreibe, so Hendriks. Allein in den vergangenen zwei Jahren sei der Anteil von Frauen und Mädchen an den Opfern konfliktbezogener sexueller Gewalt auf insgesamt 87 Prozent gestiegen. «Viel zu oft bleiben die Täter ungestraft», kritisierte Hendriks. Grund dafür sei auch, dass viele Frauen und Mädchen die Konsequenzen etwa einer Anzeige fürchteten. (sda/dpa)